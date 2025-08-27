Fuente Externa

Capotillo, D.N.– El director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó este martes que el Gobierno del presidente Luis Abinader desarrolla en Capotillo una intervención integral sin precedentes, con el firme propósito de mejorar de manera sostenible la calidad de vida de sus habitantes.

Durante una jornada de inclusión social “Cerca de Ti”, Polanco destacó que la acción gubernamental en Capotillo no responde a un evento puntual, sino a un plan coordinado que articula salud, deporte, cultura, seguridad, alimentación y acompañamiento social.

“Capotillo hoy no recibe promesas pasajeras. Aquí estamos ejecutando una política pública que se traduce en oportunidades, bienestar y dignidad para las familias que, durante décadas, fueron olvidadas por autoridades pasadas”, manifestó el funcionario.

Cultura, deporte y vivienda al servicio de la transformación social

El titular de Propeep resaltó que en los últimos meses se han puesto en marcha acciones concretas que renuevan la imagen del barrio y fortalecen el tejido social, como la creación de murales de arte urbano a través del programa “El Paseo de los Colores”, el remozamiento de viviendas deterioradas y la entrega de útiles deportivos, entre otras acciones sociales, para incentivar la sana recreación y alejar a los jóvenes de la violencia

“Estamos convencidos de que un barrio con cultura, arte, deporte y espacios dignos es un barrio con más futuro y menos violencia”, subrayó Polanco.

Acompañamiento a adultos mayores y personas con discapacidad

El funcionario anunció además la puesta en marcha de un programa de acompañamiento directo a 50 adultos mayores y personas con discapacidad, quienes por sus condiciones de salud no pueden movilizarse hasta las jornadas comunitarias realizadas en el sector.

A través de esta iniciativa se les entregarán raciones alimenticias, artículos básicos y asistencia social permanente, garantizando que la inclusión llegue hasta la puerta de cada hogar.

Capotillo como referente nacional

Robert Polanco recordó que Capotillo fue, por muchos años, sinónimo de marginación y abandono estatal. Sin embargo, bajo la gestión del presidente Abinader, se ha diseñado un plan de desarrollo integral que busca convertir este emblemático sector en un referente de tranquilidad, seguridad y oportunidades.

“El que quiera el apoyo de Capotillo debe trabajar los 365 días del año. El presidente Luis Abinader nos ha instruido a mantenernos cerca de la gente, trayendo soluciones permanentes y llevando dignidad a cada familia”, enfatizó.

Participación comunitaria y respaldo local

La jornada Cerca de Ti, realizada en la calle El Sol, contó con la activa participación de Ginamari Cepeda, presidenta de la Junta de Vecinos; Daniel Ferrera, en representación de la Unión de Juntas de Vecinos; Gidette Tabar, directora del Proyecto La 42, entre otros dirigentes comunitarios, quienes valoraron el esfuerzo del Gobierno y el compromiso mostrado por Propeep.