Fuente Externa

Yaguate, San Cristóbal RD.- Cumpliendo con la visión e instrucciones del presidente Luis Abinader de llevar soluciones a los sectores más vulnerables del país, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) desarrolla desde hacen tres días consecutivos una intensa jornada de trabajo en los municipios Villa Altagracia y Yaguate de este provincia sureña.

Al encabezar el acto de apertura en la Jornada “Primero Tú”, este jueves, en el liceo secundario Hermanas Mirabal, ubicado en la comunidad de Semana Santa, Robert Polanco, afirmó que Propeep ha estado trabajando día y noche llevando soluciones y servicios de calidad para las personas más necesitadas del país.

“Y hoy estamos aquí en Semana Santa, en este municipio de Yaguate, por instrucciones precisas del presidente de la República, Luis Abinader” precisó.

Polanco aseguró que el presidente Luis Abinader está atento a las necesidades de cada municipio y comunidades, además instruye a Propeep, dónde debe realizar la jornadas de inclusión social, porque él está preocupado y pendiente del bienestar de las comunidades y su gente.

Explicó que paralelamente a esta actividad, se está llevando a cabo un “Cerca de Ti”, en Villa Altagracia, “y mañana viernes estaremos en La Romana, el sábado en San Pedro de Macorís y el domingo en Palmarejo, Villa Linda, en Los Alcarrizos, siempre atendiendo a los sectores más necesitados, más empobrecidos del país”.

De igual manera, manifestó que la subdirectora de la institución, Yenny Chaljub, de manera simultánea encabeza otras jornadas en el municipio de Villa Altagracia, donde cientos de personas en condiciones vulnerables, resultan beneficiadas.

El funcionario exhortó a la población a continuar confiando en el presidente Luis Abinader, quien, dijo, desde el inicio de su gestión ha tenido que enfrentar grandes dificultades, pero no ha dejado de invertir en infraestructura, educación, salud y cuidado de los más necesitados.

Atenciones ofrecidas

Los asistentes a las jornadas reciben de manera gratuita consultas médicas generales y odontológicas, aplicación de vacunas, entrega de medicamentos, raciones alimenticias crudas y cocinadas, además de inscripciones en programas sociales y cursos de capacitación técnica para fortalecer sus capacidades productivas.

Asimismo, tienen la oportunidad de realizar procesos de afiliación y entrega de carnés del Seguro Nacional de Salud (Senasa), de igual forma entrega de dispositivos de apoyo a personas con discapacidad, atención integral a adultos mayores, exámenes de la vista, entrega de lentes correctivos, canastillas y suplementos proteicos para embarazadas, entre otros servicios.

Autoridades municipales

Durante la actividad, el director de Propeep, estuvo acompañado del alcalde del municipio de Yaguate, José Oviedo, la administradora del hospital, Silvia Pérez, el director del distrito educativo, Miguel Rosario, el presidente de la junta de vecinos Esteban y Luis Vallejo, coordinador provincial del Propeep, entre otros.