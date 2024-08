Robert Vargas: Un Legado de Amor y Reconocimiento en el Cumpleaños Compartido

Por Cinthia Polanco

Cada 15 de agosto celebro un día doblemente especial, pues no solo marca mi cumpleaños, sino también el de mi querido esposo, Robert. Este día, para mí, no es solo un recordatorio de nuestros nacimientos, sino una oportunidad para rendir homenaje al amor que compartimos.

Aunque Robert ya no está físicamente conmigo, su espíritu de aprecio y celebración sigue presente.

Robert, con su inigualable manera de ser, aprovechaba esta fecha para recordarme, a través de sus palabras, lo mucho que significaba para él. Siempre me dedicaba sus escritos, resaltando lo que veía en mí: mi fortaleza, mi capacidad para enfrentar cualquier desafío, y el amor con el que hacía que cada día juntos valiera la pena.

Sus palabras eran un reflejo de nuestro amor y de la profunda conexión que compartíamos.

El 15 de agosto se transformaba en una pequeña fiesta llena de cariño en nuestro hogar. Juntos, rodeados de amigos cercanos como Anny Santos y Genris García, y de mis hijos, celebrábamos la vida. Recuerdo cómo Rossy traía un pastel muy temprano en la mañana, con una dedicatoria: «Feliz Cumpleaños, Cinthya y Robert.»

Robert siempre planeaba un viaje solo para los dos. Eran momentos mágicos, donde podíamos escapar de todo y simplemente disfrutar de un viaje a cualquier lugar del país, celebrando nuestra complicidad, nuestra vida compartida.

Hoy, en este día tan significativo, lo recuerdo con una mezcla de alegría y nostalgia. Robert fue mi compañero, mi cómplice, mi amor eterno. Me cuidó y me amó con una ternura que nunca podré olvidar. Y yo, lo sigo cuidando en mi corazón, con el mismo cariño que él siempre me demostró.

Querido Robert, aunque no estés aquí para compartir este día conmigo, sé que nos sigues acompañando. Celebro tu vida, nuestro amor, y el hermoso legado que dejaste. ¡Feliz cumpleaños, mi amado Robert!