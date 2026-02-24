«Se normaliza poco a poco»: Sheinbaum valora la situación en Jalisco tras la violencia

RT.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que la situación en el Estado mexicano de Jalisco se está normalizando poco a poco, tras los episodios de violencia registrados en el marco del operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, en el que murió el pasado domingo Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los comentarios de la mandataria se producen en medio de bloqueos de carretera y quema de vehículos, que se registraron incluso en la madrugada de este martes en distintas localidades.

«Ayer hablé personalmente con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Michoacán. El día de hoy, todavía no se llamó a clases, pero mañana se está buscando que ya se normalicen las actividades. En el aeropuerto de Guadalajara, prácticamente todos los vuelos ya regresaron. En Puerto Vallarta también poco a poco se está normalizando», dijo este martes la mandataria en su conferencia matutina, subrayando que el objetivo principal es «la seguridad y la paz».

Sobre las preocupaciones que estos episodios de violencia han generado en relación al Mundial 2026, con presiones de patrocinadores y organizaciones a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para que revise la condición de México como coanfitrión de la Copa del Mundo, y de Jalisco como una de las tres sedes previstas, Sheinbaum aseguró que el campeonato en territorio mexicano «tiene todas las garantías» y precisó que no existe «ningún riesgo» para los visitantes.

Por otro lado, la polémica se ha trasladado a una arena mayor, tras los comentarios del empresario y dueño de la plataforma X, Elon Musk, quien aseguró que la presidenta «solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel». En este sentido, la mandataria anunció que su equipo legal analiza posibles acciones judiciales contra el magnate.