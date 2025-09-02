Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- El cuerpo técnico de la Selección Dominicana U17 Masculina desarrolló una visoria para jugadores nacidos en el año 2009 el sábado 30 de agosto de 2025 en el Complejo Deportivo La Sabanita de Azua, con la finalidad de observar futbolistas que hacen vida en esa zona sureña de la República Dominicana.

Los entrenamientos estuvieron a cargo del seleccionador nacional de la categoría, Edward Acevedo y su asistente técnico José Félix Gutiérrez.

Allí se dieron cita un total de 23 jugadores procedentes de siete provincias: Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Barahona, Peravia, Pedernales y Azua.

La actividad forma parte de un plan de trabajo desarrollado bajo la supervisión de la Coordinación de Selecciones Masculinas de la Federación Dominicana de Fútbol que conduce Marcelo Neveleff.

Esta visoria se suma a las celebradas en Moca, Nagua, Villa Tapia, El Seibo -donde se dieron cita jugadores de todo el este del país- y Santo Domingo Este; totalizando más de 200 jugadores observados.

Esta serie de visorias tiene como objetivo armar el universo de jugadores que puedan ser elegibles de cara al Campeonato de Concacaf venidero que a su vez otorgará boletos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.