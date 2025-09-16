Senado aprueba en primera lectura Ley que regula el Embargo Retentivo en la República Dominicana

Fuente externa

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley que regula el Embargo Retentivo en la República Dominicana, iniciativa autoría de los senadores Ricardo de los Santos, Cristóbal Venerado Castillo y Antonio Manuel Taveras Guzmán.

Esta significativa pieza establece que “Se consideran objeto del embargo, los créditos y los bienes muebles que son afectados por el embargo retentivo».

Señala, además, que esta figura afecta los bienes comprendidos en el mercado de valores y muebles similares, incluyendo productos financieros de cualquier índole, sin perjuicio de los bienes incorporales sometidos o no a registro, conforme el capítulo IV de la ley.

Le iniciativa precisa que los actos de procedimiento para trabar embargos retentivos, a pena de levantamiento, conforme lo dispuesto en el título II, capítulo I, de la ley, sólo pueden afectar un máximo de diez créditos por acto.

En su primer considerando indica que el embargo retentivo es el procedimiento mediante el cual un acreedor afecta sumas y bienes muebles propiedad de su deudor que estén en posesión de un tercero al momento de la realización del embargo. Agrega, además, que el procedimiento de embargo retentivo se realiza para la conservación y ejecución de un crédito cierto, líquido y exigible.

En segunda lectura:

En la sesión extraordinaria realizada este lunes el Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que establece Exenciones Impositivas y Arancelarias para los Insumos y Equipos Médicos Cardiovasculares, Oftalmológicos Y Endocrinos. Esta iniciativa fue presentada por la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

La ley destaca que los productos, insumos y equipos médicos para enfermedades cardiovasculares, oftalmológicas y endocrinas no se comercializan a través de los centros de salud, sino que los pacientes deben comprarlos directamente a las casas distribuidoras, lo que aumenta el costo y hace difícil, incluso imposible para aquellos con menos recursos, acceder a ellos, condenándolos a la incapacidad o la muerte.

En los trabajos legislativos de este lunes, los senadores conocieron el Proyecto de Ley que regula el Ejercicio Profesional del Detective Privado, propuesta del senador por la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

De urgencia, el Senado conoció también las modificaciones de los artículos 3 y 10 del proyecto de ley que modifica la ley 90-24, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, a efectuar la emisión y colocación de valores de deuda pública.

En segunda lectura, fue aprobado el Proyecto de Ley que declara las Corridas de Toros de la provincia El Seibo, Patrimonio Cultural Inmaterial de La República Dominicana, propuesta del senador, Santiago José Zorrilla.

Los legisladores sancionaron el Proyecto de Ley que declara el día 10 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Mujer Médica Dominicana», en honor a la doctora Evangelina Rodríguez Perozo.

Única lectura

En única lectura los senadores sancionaron tres resoluciones entre ellas: la que solicita al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, disponer la terminación de la construcción de la Escuela Primaria Minerva Mirabal, (actualmente Félix Sosa), del municipio de las Terrenas, provincia Samaná. También, fue conocida la solicitud de incluir en el Presupuesto General del Estado para el año 2026, la construcción del Centro Educativo Casa de los Niños, del municipio de las Terrenas, provincia Samaná. Ambas piezas fueron presentadas por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain.

En la sesión se aprobó una resolución para otorgar un pergamino de reconocimiento al jugador dominicano de Grandes Ligas, Felipe Alou, por su destacada trayectoria en las grandes ligas del béisbol y su legado como emblema del deporte dominicano, a solicitud del senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta.

El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo martes 23 de los corrientes, a las 10:00 de la mañana