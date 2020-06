Senado aprueba Resolución autoriza al Presidente de la República prorrogar por 17 días más el estado de emergencia

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 20,415 Fallecidos: 544 Recuperados: 12,208 Activos: 7,663

Fuente: Prensa Senado

Santo Domingo.- El Senado aprobó este martes en única lectura la Resolución que autoriza al Presidente de la República prorrogar por un plazo de 17 días más el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado mediante el Decreto presidencial No. 134-20 del 19 de marzo, extendido por última vez hasta el 13 de junio del año en curso.

El Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, remitió al Congreso Nacional por quinta ocasión la solicitud para extender el estado de excepción por 17 días más a partir del domingo 14 del mes de junio para evitar el aumento de mortalidad y contagios a causa del COVID-19.

Esta iniciativa legislativa fue sancionada con 19 votos de 19 senadores presentes.

El senador José Ignacio Paliza, representante de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, dijo que desde el inicio de la crisis sanitarias el PRM ha venido apoyando todas las solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, dijo que ese partido y sus legisladores desde ya anuncian que no apoyan un nuevo estado de excepción en ninguna de las Cámaras Legislativas.

Criticó la forma de cómo el Gobierno maneja el estado de emergencia, destacando que cada vez que someten una prorroga, los casos aumentan un día antes.

En tanto, el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, agotó un turno y deploró las críticas ante la pandemia que padece la población, explicando la necesidad de prorrogar el estado de emergencia.

El mandatario solicitó la extensión del estado de excepción amparado en el artículo 28 de la Ley No. 21-18, declarado mediante del Decreto No.134-20, ambas de 19 de marzo del año en curso, prorrogado mediante Decreto No. 148-20 del 13 de abril del 2020; el Decreto No, 153-20 del 30 de abril 2020, así como los decretos 160-20 y el 187-20 con base a la autorización otorgada por el Congreso Nacional a través de las resoluciones No. 62-20, 63-20, 64-20 y la última numerada con 65-20, 66-20 del 1ro. junio del 2020, respectivamente, todas las anteriores sancionadas para enfrentar el brote de Coronavirus en la República Dominicana.

El presidente Medina remitió una comunicación fechada el 08 de junio del 2020, dirigida al presidente en funciones del Senado, Aristídes Victoria Yeb, explicando las razones que dan origen a la extensión del período de excepción.

Medina, explica en la carta las razones para extender el toque de queda, indicando que es una medida que propiciará mantener las condiciones favorables para la celebraciones con éxitos de las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio de este año, de acuerdo con el calendario establecido por la Junta Central Electoral.

El senador Edis Mateo solicitó al pleno senatorial que la pieza sea incluida en el orden del día y liberada de todo trámite de comisión.

OTRAS INICIATIVAS

Los senadores sancionaron en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley de Agua de la República Dominicana.

Esta iniciativa es de la autoría del senador por la provincia Monseñor Nouel, Félix María Nova, quien agradeció el apoyo a su provincia y llamó a la preservación del medio ambiente.

Asimismo, pidió que los diputados acoger esta pieza para que sea sancionada, ya que la misma regulará todas las aguas y el recurso hídrico de la República Dominicana.

En ese mismo sentido, se manifestaron los senadores Adriano Sánchez Roa y Euclides Sánchez, quienes consideraron que la pieza legislativa es de vital importancia para el país.

Esta iniciativa tiene como objetivo ordenar, regular y administrar el uso del dominio público hídrico para contribuir al desarrollo sostenible de la Nación, mediante la creación de un Sistema de Gestión Integrada con capacidad para aplicar instrumentos efectivos de planificación, protección, control y sanción.

La pieza indica además, que para lograr eficiencia en la gestión de los recursos hídricos es indispensable para la participación activa y consciente de los usuarios, sea individualmente o a través de sus organizaciones sociales, de manera que el manejo racional y sostenible del agua se convierta en una responsabilidad de toda la sociedad.

En la sesión de este martes, los legisladores aprobaron, además, un Addendum al contrato de Fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo en República Dominicana (Fideicomiso VEC RD), del 9 de enero del 2020, mediante el cual se dispone el aporte al patrimonio de dicho fideicomiso el inmueble propiedad del Estado Dominicano con una extensión de 250 mil metro cuadrado, ubicado en Santo Domingo.

Los senadores declararon de urgencia y sancionaron en dos lecturas consecutivas el proyecto de Ley de Cualificaciones de la República Dominicana.

El senador Charle Mariotti Tapia solicitó a sus pares que esta iniciativa sea incluida en el orden del día de la sesión de hoy y que la misma sea liberada de todo trámite, tras expresar la importancia de la iniciativa.

Mientras, el presidente en funciones, Aristides Victoria Yeb, convocó a sus pares para la sesión que se realizará el próximo vienes a las 10.00 de la maana.

Asimismo, informó que una comisión de Presupuesto acudirá al Senado el viernes a las 9:00 de la mañana a depositar el Presupuesto Complementario del 2020.