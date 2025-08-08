Serie sobre Manual de Urbanidad de Manuel Ant. Carreño

Por Ramón A Ocumarez P

En nuestra niñez y juventud escuchábamos personas esgrimirles a otros, a manera de distinción social y ética, “Nunca te dieron a Carreño?; con ello denostaban la falta de urbanidad del destinatario. Pero creo, esos imputadores, usualmente capitaleños, a pesar que es destinado a citadinos, pues es de URBANIDAD, no de RURALIDAD, nunca leyeron dicho manual. Este es un áspero y exigente guía social no apto para todos; ya hemos dicho que es hasta aristocrático.

Las mayorías de nuestras familias provienen de espacios rurales, de bajos niveles educacionales y económicos, lejanos al alcance de estas disciplinas; no obstante de alguna manera nos ha llegado, ya sea por emulación, por reflejo condicionado o por ese corrector que llevamos interno, y quien, ante una incorreción, nos dice: “ NO PROCEDE ”

Según testimonio de personas cultas, con más de ochenta y cinco años, su última aplicación en nuestras escuelas o colegios hace aproximadamente noventa años; ellos no pudieron recibirlo

Confundimos este texto con el Manual de Educación Moral y Cívica que nos impartieron cuando niños y que luego escribiera y adaptara el profesor José Nicolás Almánzar García en 1975, cuyo texto fue promovido por el Banco de Reservas de La Republica Dominicana en el 2010.

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Manual%20de%20Educaci%C3%B3n%20Moral%20y%20C%C3%ADvica.pdf

El Manual de Urbanidad es más amplio, personal, universal, atado a cánones religiosos y costumbres; es MORAL; en cambio el Manual de Educación de Moral y Cívica es social, adjunto a las leyes nacionales, político, legislativo, municipal; es LEGAL

Ante los vicios de la vida moderna, contrarios a las buenas formas de convivencia y de educación, es necesario, aun en nuestras casas, impartir esta materia que en mi niñez y juventud se enseñaba en las escuelas, llamada Moral y Cívica, por igual la Urbanidad; ambas nos conducen al buen comportamiento en familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, aunque para muchos hagamos el ridículo.

Aunque obsoleto si se quiere tipificar, y perdonando el uso despectivo del término, no obstante considero que a veces se estudia para “pasar” y otras para aprender; quisiera diariamente enviar una página para A QUIEN (ES) PUEDA(N) INTERESAR y a la manera de lectura entre amigos. Su colección original está formada por 332 paginas (Colección Bicentenario Carabobo).

De la misma agradecida manera que recibimos matutinamente los deseos y bendiciones religiosas en nuestros chats, también vamos a complementarlo con el crecimiento moral y social o histórico, si se quiere.

https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2021/06/Coleccio%CC%81n-Bicentenario-Carabobo-70-Carren%CC%83o-Manuel-Antonio-Manual-de-urbanidad-y-buenas-costumbres.pdf

Como producto resumido contiene 60 paginas (aproximadamente dos meses de envío)

https://lafuentedelconocimiento.weebly.com/uploads/3/1/7/2/31720447/urbanidad_carreno.pdf