Sheinbaum se pronuncia tras confirmarse la muerte del Mencho, líder del CJNG

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’. El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo de las fuerzas de seguridad, fue confirmado previamente por Secretaría de la Defensa Nacional.

En el comunicado, la mandataria mexicana llamó a la calma y subrayó la coordinación institucional para hacer frente al caos que se instaló en diferentes partes del país después del operativo.

«Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente», aseguró.

También sostuvo que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con plena normalidad.

El énfasis del comunicado se centró en proyectar control operativo y continuidad en la vida pública, pese a «diversos bloqueos y otras reacciones» registradas tras el abatimiento del capo.

Finalmente, Sheinbaum expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, y reiteró que su gobierno trabaja diariamente por «la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México».