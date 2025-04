Siete años en espera de atención para su hijo con autismo

Por Ruth Salcedo

“He estado en lista de espera siete años en el CAID sin respuestas para mi hijo”, denunció una madre durante la charla “Más allá del azul”, realizada en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El evento, dedicado a la concienciación sobre el autismo, se convirtió en un espacio de denuncia por la falta de apoyo institucional.

Según la madre, familias con recursos logran acceder al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), mientras que las de bajos ingresos quedan fuera. “Gracias a mi esfuerzo, mi hijo ha avanzado, pero no todos pueden pagar terapias privadas”, afirmó.

Un representante del (CAID) reconoció que la demanda ha superado la capacidad del centro y que existe un déficit de terapeutas. “La lista de espera sigue creciendo y, aunque no es una justificación, es importante comprender que los procesos requieren tiempo», señaló.

Por su parte, la vicealcaldesa Angela Henríquez, destacó la importancia de dar voz a los padres y reconocer las fallas del sistema. “No estamos aquí para señalar culpables, pero es fundamental admitir que el sistema ha fallado. Mientras el CAID ha realizado un gran trabajo, el sistema de salud en general sigue presentando graves deficiencias que debemos abordar. Sigamos concientizando sobre esta realidad para impulsar soluciones concretas”, afirmó.

Otra madre menciono que el Ministerio de Educación no brinda el respaldo necesario para lograr la inclusión escolar. “Hay padres que llevan años buscando un colegio para sus hijos sin éxito. Si no contamos con el respaldo de instituciones como el Ministerio de Educación, no podremos garantizar la inclusión de nuestros niños”, denunció.

La psicóloga Sagraria de la Cruz, alertó sobre diagnósticos erróneos y la falta de preparación de algunos docentes. “Aunque existen aulas inclusivas, muchos maestros no están capacitados ni dispuestos a formarse para atender adecuadamente a estos niños”. Expreso

El objetivo del evento era concientizar sobre el autismo padres y especialistas coincidieron en que, sin voluntad institucional, la inclusión de niños con autismo seguirá siendo una promesa incumplida.