Sociedad Oncología Médica informa fallecimiento de especialista

Santo Domingo. – La Sociedad Dominicana de Oncología Médica informó el fallecimiento del médico oncólogo Benis González.

El deceso se produjo en un centro de salud de la capital dominicana tras sufrir un evento como consecuencia de problemas cardiovasculares que padecía.

Las honras fúnebres serán realizadas a partir de este viernes, a las 12:00 del mediodía, en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y sus restos serán sepultados el sábado al mediodía en el cementerio Cristo Redentor.

Al médico especialista en oncología le sobreviven dos hijos.

En vida ofreció servicios en el Hospital General Plaza de la Salud y el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter.

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica lamentó su deceso y expresó sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y a sus colegas.

“El doctor González fue un profesional destacado cuyas contribuciones a la oncología y la atención de nuestros pacientes dejarán una huella duradera», sostuvo, en un comunicado.

La sociedad especializada dijo que su “compromiso con la excelencia clínica y la educación médica continua serán recordados con respeto y gratitud por todos los que lo conocimos y trabajamos con él”.