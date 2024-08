Tácito Perdomo entiende que la salida al lío en Alcaldía de La Vega es realizar nuevas elecciones

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – Sigue dando de qué hablar el caso del Ayuntamiento de La Vega sobre quién debería asumir ante la renuncia del alcalde y la vicealcaldesa, y para del dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, la salida sería realizar nuevas elecciones.

La vega ha mantenido a municipalistas y profesionales del derecho analizando el caso que se ha presentado, luego de que el presidente Luis Abinader decidiera colocar a quien era el alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Kelvin Cruz, al frente del Ministerio de Deportes.

Hasta ahí todo iba bien…

Pero, tras la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio del Frente Amplio (FA), quien debió asumir el cargo y no quiso hacerlo para no lacerar un puesto elegido por la voluntad popular y ganada por el PRM, el asunto se ha complicado.

Un municipalista a carta cabal lo es Waldys Taveras, quien hace poco dio su opinión al respecto asegurando que se estaba frente a “un vacío institucional” y que para elegir a quien ocupará el cargo en el Ayuntamiento de La Vega de manera definitiva, se tendría que hacer una reforma a la Ley 176-07.

Sin embargo, Tácito Perdomo ha hecho un análisis digno de reflexión…

Él explica que sí podría de manera transitoria colocarse al Secretario General del Ayuntamiento, más no de manera definitiva, puesto que, este no fue elegido por los votantes mediante elecciones y por tanto no tiene legitimidad.

Y es justo ese el aspecto que debe ser analizado, ya que según explica Perdomo, el presidente Abinader y el PRM podrían enviar una terna para que asuma la Alcaldía, pero, esto no tiene ninguna base legal que lo sustente.

“La única salida fuera de toda duda para escoger esas autoridades que han renunciado, en tanto que no hay sustituto por Ley, es nuevas elecciones.” Puntualizó Perdomo.

Afirma que, si intenta colocar a alguien en busca de una “salida bonita”, cualquier ciudadano u organización política que esté en contra por la falta de fundamentos legales, podrían ir ante los tribunales con altas posibilidades de que se acoja su petición.

Ya veremos en qué parará todo este asunto…