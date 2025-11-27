TC realiza Cátedra Hermanas Mirabal

El evento tuvo como ponente a la excelentísima vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con su conferencia «Democracia, justicia e igualdad: herencia viva de las hermanas Mirabal»

fuente externa

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC), a través de la Comisión de Igualdad de Género, realizó este miércoles la Cátedra Magistral Hermanas Mirabal, dedicada a la Dra. Ana Teresa Paradas Sánchez, primera abogada de la República Dominicana. La conferencista invitada fue la vicepresidenta de la República Raquel Peña, quien reflexionó acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, pronunció las palabras de apertura del evento académico, en las que destacó que con esta actividad el Tribunal Constitucional se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y alza la voz para honrar el legado de tres mujeres cuya valentía y compromiso social son el resultado de los valores y preceptos que encarnan la esencia de la Constitución.

«Gracias al legado de las hermanas Mirabal, hoy vemos a mujeres ocupar espacios de decisión y opinión pública, ejercer liderazgos transformadores, defender el servicio social y contribuir a la construcción de un país más sólido, más justo y plenamente democrático», resaltó.

El juez Estévez Lavandier también destacó que el hecho de que la vicepresidenta Raquel Peña imparta esta conferencia representa un compromiso público con la memoria y los valores que sostienen la democracia, porque, con su voz, se recuerda que la igualdad y el derecho de las mujeres a participar y a decidir son conquistas que exigen una protección permanente.

A la actividad asistieron los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Manuel Ulises Bonnelly Vega, miembro de la Comisión de Igual de Género; Sonia Díaz Inoa y Amaury Reyes Torres; familiares de las hermanas Mirabal, funcionarios gubernamentales, pasados jueces del TC, representantes de la sociedad jurídica y de la sociedad civil, directores, encargados, coordinadores y servidores constitucionales.

Mantener viva la herencia de las hermanas Mirabal

Al pronunciar la conferencia titulada «Democracia, justicia e igualdad: herencia viva de las hermanas Mirabal», la vicepresidenta Peña afirmó que la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es «una llamada a actuar con determinación y a sostener un compromiso permanente con la vida, con la justicia y con la paz».

Destacó que la elección del 25 de noviembre como fecha conmemorativa es un reconocimiento global a la vida y al legado de las hermanas Mirabal, que recuerda el deber de la República Dominicana de ser un referente en derechos humanos, igualdad y dignidad.

La vicemandataria subrayó que los avances alcanzados en materia de justicia se enmarcan en la visión del Gobierno del presidente Luis Abinader, que ha colocado la protección de la mujer y la prevención de la violencia como prioridades nacionales.

Expuso algunas políticas públicas orientadas a combatir la impunidad y reducir los feminicidios mediante coordinación interinstitucional, educación preventiva, transparencia en los datos y mecanismos de apoyo directo a las víctimas.

Entre las iniciativas en ese sentido, mencionó programas de autonomía económica, acompañamiento psicosocial y pensiones especiales para niñas y niños en orfandad, además de los Centros de Desarrollo Integral para la Mujer en Santiago y Santo Domingo Norte.

En un llamado directo, la vicepresidenta enfatizó: «Frente a un feminicidio, cero impunidad. Frente a una agresión sexual, cero impunidad. Frente a cualquier forma de violencia, cero tolerancia».

Invitó a los presentes a «mantener viva la herencia de las hermanas Mirabal desde cada espacio de liderazgo y desde cada ámbito familiar».

Sobre la cátedra

Las palabras de bienvenida de la actividad, realizada en el auditorio I de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recayeron sobre el reverendo padre Secilio Espinal, rector del centro de estudios, quien resaltó que el tema escogido para esta cátedra es oportuno, porque permite recordar el legado de las hermanas Mirabal en su lucha por la libertad, la democracia y la igualdad.

En las palabras de motivación, la magistrada Army Ferreira afirmó que el TC imparte esta cátedra todos los años en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, fecha escogida por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas alrededor del mundo.

«Honramos, con este espacio de reflexión jurídica y ciudadana, a mujeres que perdieron su vida y encendieron una luz, y entonces las mujeres fueron vistas y escuchadas como nunca antes lo fueron, como sujetos de derecho, de los mismos derechos y deberes que los hombres», resaltó.

Agregó que el 25 de noviembre es una fecha para recordar que no es necesario pagar precios tan altos para crear una conciencia colectiva sobre cómo inciden las acciones en la sostenibilidad de la democracia, así como para tomar en cuenta que respetar las ideas, principios y convicciones de los demás permite formar parte de la construcción de una cultura de paz.

La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, leyó la hoja de vida de la vicepresidenta Raquel Peña, conferencista invitada, quien al finalizar recibió la medalla Rosa Protomártir Duarte y Díez de manos del magistrado presidente Napoleón Estévez Lavandier y de la magistrada Army Ferreira.

La Cátedra Magistral Hermanas Mirabal, foro de expresión y discusión de temas que interesan a la comunidad jurídica, intelectual y de género, promueve una cultura de paz, igualdad y progreso, en aras de la consolidación del Estado social y democrático de derecho.

Esta es la quinta edición que realiza el Tribunal Constitucional, y en cada una se han resaltado los aportes de dominicanas destacadas. El año pasado se realizó en honor a Minerva Mirabal, con un panel a cargo de los juristas Jimena Conde Jiminián y Miguel Reyes Sánchez; en 2023 se honró a la patriota María Trinidad Sánchez, cuyo valor destacó la historiadora Carmen Durán Jourdain. En 2022, la cátedra se realizó en honor a Rosa Duarte, con una conferencia a cargo del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, y en la primera edición, en 2021, fueron homenajeadas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, con una conferencia dictada por la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben.

El mes escogido para esta cátedra hace referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se instituyó el 25 de noviembre, en conmemoración del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por su participación política contra el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo.