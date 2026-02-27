Fuente Externa

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) realizó la sexta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional con una conferencia a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, titulada «Soberanía, Constitución y derecho internacional: una relación necesaria», en la que indicó que la soberanía no es la ausencia de límites.

Al dirigirse a los presentes en este acto que se celebra en ocasión del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, destacó la figura del patricio Juan Pablo Duarte y dijo que la soberanía es un principio fundamental que encarna el valor supremo de la nación y el más alto legado de la lucha por nuestra independencia.

En ese sentido, indicó que, desde su creación, hace catorce años, el TC ha asumido la defensa de la soberanía y la dignidad nacional, honrando el legado de Duarte y reafirmando que la Constitución es la norma suprema, por lo que «ninguna potestad, interna o externa, puede vulnerar los atributos que ella reconoce a la nación dominicana».

«Proteger la dominicanidad constituye parte esencial de nuestra misión. Por ende, la defensa de la soberanía, en todas sus dimensiones —territorial, jurídica y cultural— ha sido y seguirá siendo un compromiso permanente», expresó el juez presidente.

El magistrado Estévez Lavandier también resaltó la destacada trayectoria académica y diplomática del canciller Álvarez.

La soberanía es autoridad legítima organizada por la Constitución

En su conferencia, «Soberanía, Constitución y derecho internacional: una relación necesaria», el ministro Álvarez afirmó que Duarte concibió la República como una comunidad jurídica fundada en la libertad, la dignidad inherente a todo ser humano y la supremacía de la ley.

Para el canciller, la soberanía democrática contemporánea no es aislamiento ni licencia ilimitada, sino autoridad legítima organizada por la Constitución, ejercida por el pueblo y proyectada responsablemente en el orden internacional.

Explicó que, ante los desafíos actuales de interdependencia entre los países, la cooperación institucional e internacional bien diseñada y ejercida de manera responsable, fortalece la soberanía, al transformarla en un instrumento más efectivo para servir al interés nacional y consolidar el Estado de derecho.

«Vivimos en una época de interdependencia profunda, decisiones económicas, tecnológicas, culturales o financieras adoptadas a miles de kilómetros impactan de inmediato nuestra vida nacional. Las cadenas de suministro, la ciberseguridad, las pandemias, la migración, el cambio climático, el crimen transnacional y la volatilidad financiera configuran un entorno donde ningún Estado actúa en aislamiento», dijo.

Álvarez enfatizó que la soberanía responsable no rechaza reglas; al contrario, participa activamente en su construcción. «República Dominicana lo ha demostrado en la práctica… el conjunto de todos los tratados negociados, los estándares adoptados con criterios propios, todos han ampliado nuestro margen de acción soberana», añadió.

El funcionario dijo que la jurisprudencia internacional ha confirmado que cuando un Estado asume obligaciones por tratado, no abdica de su soberanía; más bien, la ejerce. «Comprometerse jurídicamente es una decisión soberana. Más aún: al asumir esas obligaciones, el Estado no solo conserva su autoridad, sino que la proyecta en un marco de reciprocidad que amplifica su capacidad de acción», manifestó.

Reiteró que la soberanía no se protege rechazando compromisos, «sino negociando claridad, reciprocidad, compatibilidad constitucional y preservación de la potestad decisoria interna». Agregó que el multilateralismo (cooperación internacional donde tres o más Estados acuerdan normas y acciones conjuntas) es una necesidad estratégica para defender la soberanía de la mayoría de los Estados.

En cuanto a la labor del TC relativa a este tema, el canciller Álvarez hizo referencia a algunas sentencias de esta alta corte, afirmando que se ha asegurado la soberanía plena y exclusiva. «El tribunal no ha construido una doctrina de repliegue; ha construido una doctrina de cooperación y de control», dijo.

«En un Estado social y democrático de derecho, la dignidad humana, la libertad y la igualdad no son declaraciones ornamentales; son parámetros vinculantes. La política exterior no es un ámbito separado del orden constitucional, es una proyección del mismo», sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Sobre la cátedra

Las palabras de bienvenida de la cátedra estuvieron a cargo del Dr. Secilio Espinal, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quien resaltó la importancia de esta actividad para la sensibilización de la ciudadanía sobre los principios constitucionales y añadió que de Duarte heredamos valores como el respeto a la soberanía de los Estados y los derechos humanos, la no intervención en sus asuntos internos, la igualdad de estos en la comunidad internacional y la resolución pacífica de los conflictos.

Posteriormente, el magistrado José Alejandro Ayuso leyó la hoja de vida del conferencista.

A la actividad, creada por el TC para promover la cultura constitucional en la ciudadanía, asistieron los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Fidias F. Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres, así como catedráticos, jueces de diferentes tribunales, embajadores, abogados, funcionarios y estudiantes de la PUCMM, escenario donde se desarrolló la cátedra.