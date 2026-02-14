Todos A La Marcha Del 22 Febrero

Por Carlos Feliz Cuello

El espacio unitario de las izquierdas revolucionarias integrado por: (Partido Comunista Dominicano PCT, Movimiento Popular Dominicano MPD, Movimiento Caamañista MC, Fuerza de la Revolución FR, Partido Patria Para Todos/as PPT y, Referente de la Izquierda Dominicana RID), al cumplirse 182 años de la gesta independentista del 27 de febrero del 1844 encuentra a la República Dominicana con una situación socio económica, cultural, militar, geopolítica y medioambiental, con un control total por sectores empresariales nacional e internacional, bajo la tutela absoluta del decadente imperialismo norteamericano.

Estoy convencido que Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón y Francisco Alberto Caamaño Deñó, padres y héroes de nuestra sociedad, de seguro que se encuentran decepcionados, donde quiera que estén, al observar al país con un deficiente servicio de salud, de educación, seguridad social, corrupción imparable, tráfico y consumo de drogas, estímulo a la corrupción, endeudamiento insoportable, voluntad de entrega del agua al sector privado, entrega del espacio aéreo, marítimo y terrestre a intereses imperial en decadencia, sin discutir y defender primero los intereses del país en esas últimas áreas.

Pueblo dominicano, Luis Abinader, viene comportándose como gran gobernador de Colonia, con el apoyo de Leonel Fernández, FP, Hipólito Mejía, PRM, y, Danilo Medina, PLD; atreviéndose entregar dos Aeropuertos como el principal militar de las Fuerzas aérea de San Isidro y el Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, bajo el falso argumento de que el presidente legítimo de Venezuela, Nicolas Maduro Moros era el jefe del supuesto cartel de los Soles. Siendo esta acusación desestimada, el mismo día de la invasión por el imperio en decadencia el pasado 3 de enero, donde fue secuestrado Nicolas Maduro Moros y su compañera diputada Cilia Flores y, resultando fallecidos más de 100 personas entre militares y civiles.

A 43 días del secuestro del presidente legítimo Nicolas Maduro Moros y Cilia Flores, el 3/1/2026, la Fiscalía de los EEUU no solo modificó la acusación en su contra como ¨líder del Cartel de los Soles´´, sino que, al ser las justificaciones demasiado débiles para mantenerla, solicito al juez del caso, una posposición de la audiencia contemplada para el 7 de marzo próximo, mientras que Luis Abinader mantiene la vergüenza y sumisión del nefasto decreto 500/25 del 2/9/2025 que, lo marcó como el presidente más entreguista que ha tenido el país.

El presidente imperial en decadencia, Donald Trump, en un comportamiento típico de un faraón, al ejecutar la invasión a Venezuela y secuestrar a su presidente legítimo, creyó que el proyecto bolivariano que actualizó y dio vida el comandante Hugo Chavez Friia, seria derrotado y por vía de consecuencias, se apoderaría del territorio y todos sus bienes, principalmente el petróleo, las tierras raras, el agua y demás recursos naturales que, es el verdadero objetivo que busca, fracaso. Pero, cometió el error de no entender que, los procesos de cambios y transformaciones no dependen de un hombre, sino del nivel de consciencia que tengan los ciudadanos de una sociedad y por eso, el chavismo en 26 años de existencia, con todas las pruebas y acciones criminales y contra todo el derecho internacional, esta ahí, firme y dispuesto al sacrificio necesario para garantizar su continuidad, al margen de todo el mecanismo de presión y chantajes a que están sometidos sus principales figuras encabezadas por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Padrino López.

Cuba

El otro escenario de la dignidad martiana y fidelista. El imperio en decadencia bajo la dirección de Donald Trump ha entendido que no han valido más de 65 años de ilegales y asesinas sanciones de todo tipo para hacer fracasar ese proceso y proyecto revolucionario socialista, autorizando un embargo total al combustible que entra a la Isla, en su afán y desespero de conseguir sus objetivos y metas. Pero fracasaran de nuevo.

Ya, el mundo que organizó el capitalismo y los imperios occidental, bajo la hegemonía de los EEUU y sus instrumentos de dominio universal: Moneda de pago y comercio universal, pagos y transición mundial con moneda universal, sistema de transmisión financiera global, organismo de regularización del comercio, el transporte aéreo, marítimo, dólar como medio de transacción universal, comercio del petróleo con pago en dólar, garantía de los bancos a respetar y resguardar bienes de los Estados y gobiernos, ONU, Consejo de Seguridad, NO FUNCIONAN PARA LO QUE SE CREARON Y SUS DECISIONES NO TIENEN EFECTOS PARA LOS IMPERIOS Y POTENCIAS.

Los cinco hechos de trascendencia que lo EVIDENCIA son:1- Operación Militar Especial, por violación acuerdo de Minsk 2014-2015, 2.- Conversión de potencia nuclear clandestina de Israel por parte de los EEUU (entre 150 y 500 ojivas) tiene, 3.- Invasión a Venezuela secuestrando a su presidente legítimo y su compañera, 4- Fusilamiento de unos 120 persona en el Océano Pacífico y Océano Atlántico, violando todas leyes y normas de los derechos humanos contenido en la Carta de la ONU, 5.- Bloqueos total a Cuba para que no entre petróleo.

En ese afán y lucha por el control de gobiernos y territorios del continente americano, ante la evidente perdida de hegemonía de los últimos 26 años, por primera vez, un presidente de los EEUU llama y participa de manera directa en campañas electorales para inclinar resultados y favorecer a gobiernos y presidentes títeres, eso ha estado haciendo Donald Trump en Perú, Honduras, Argentina, Ecuador, Haití y, preparémonos que, si las Izquierdas revolucionarias, junto a todo el que este opuesto a lo que han hecho y representan los partidos del sistema, seremos parte de ese blanco.. Por eso, a Cuba hay que brindarle toda la solidaridad que necesita para hacer fracasar, una vez más, los objetivos y metas Yanquis.

En nuestros país, los últimos hechos bochornosos de corrupción han sido los del sector salud, Seguros Senasa y del Itla, así como, los civiles fusilados por la fracasada reforma policial y el cuestionado interés de inaugurar la segunda línea del metro de Santo Domingo, plagada de diversas denuncias de vicios de construcción.

Además de los males crónicos señalados, uno de trascendencia especial es la entrega del país a un imperio en decadencia que ha venido perdiendo la hegemonía en los últimos 20 años, como es el norteamericano, donde los partidos del sistema que han dirigido en los últimos 60 años(PRSC, PRD, PLD y PRM, con sus aldabas) y donde estamos en una época de multipolaridad, con opciones mas favorables a los pueblos que luchan y tienen soberanía y autodeterminación, de manera irresponsables, no han buscado otras opciones de comercio, financiamiento y relaciones, para evitar males futuros en detrimento del pueblo dominicano. Porque los ricos siempre tendrán donde y como salvarse.

Ante ese escenario, más un país que apenas creció algo más de un 2 por ciento el pasado año 2025, desmintiendo la proyección del 5 por ciento del Banco Central y el gobierno dominicano, coloca a los trabajadores, campesinos, micro, pequeños y medianos negocios, marginados y empobrecidos en una situación de escasas perspectiva de bienestar, contrario a los sectores ricos privilegiados.

Ante tal cuadro de incertidumbre y escasas perspectivas para el cumplimiento de las demandas y necesidades del pueblo oprimido y explotado, dentro de este modelo de capitalismo neoliberal, el escenario nacional es de lucha social y política en todos los escenarios posibles por la SOBERANIA, INDEPENDENCIA Y AUTODERMINACION, razón el el cual, estoy haciendo un llamado al pueblo dominicano a PARTICIPAR DE LA GRAN MARCHA que llevaremos a cabo este 22 DE FEBRERO, partiendo desde la Plazoleta La Trinitaria, frente al Puente Duarte, hasta la estatua del Héroe de Abril, el comandante Francisco Alberto Caamaño Deño, frente al Parque Independencia,

///Derrotemos el capitalismo/neoliberal///

///Enfrentar con firmeza CREIBLE la corrupción///

///Cumplimiento con las demandas sociales y económicas///

///Liberta para Nicolas Maduro y Cilia Flores///

///Solidaridad permanente con Cuba revolucionaria///