Tonty no fue profeta en su municipio SDE, pero sí en Los Alcarrizos, por donde fue electo diputado

Por Robert Vargas

La última vez que vi a a Tonty Rutinel fue el 14 de Junio de este 2020. Ese día lo vi en dos ocasiones cuando, junto a Genris García, Anny Santos y Cinthia Polanco, me dirigía hacia La Vega a conversar con el Padre Rogelio Cruz.

Yo iba al volante y, de manera fugaz, vi a Tonty colgando de un poste del tendido eléctrico en Pedro Brand.

-“¿Ustedes vieron lo que yo vi? ¿Ese era Tonty?”, le pregunté a los otros tres de la comitiva.

-“Si”, me dijo Cinthia.

Genris García, no lo vio, pero, como siempre, tomó su cámara fotográfica listo para fotografiarlo, en caso de que el tipo se “apareciera” de nuevo.

Yo tomé el carril del extremo izquierdo, disminuí la velocidad y, casi al salir de Pedro Brand rumbo al norte, allí apareció otra vez el viejo Tonty, con su sonrisa amplia colgado de otro poste del alumbrado eléctrico público.

Parecía que nos miraba a todos al mismo tiempo.

Genris, rápidamente, le hizo una foto y seguimos el camino.

Ese día, al ver esos dos afiches suyos en los dos postes, nos enteramos de que Tonty era candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno en el Los Alcarrizos y Pedro Brand y sus respectivos municipios.

Hoy me he enterado que el hombre, como siempre, no tenía dinero para competir y, aún así, logró obtener más de siete mil votos que le abrieron las puertas otra vez del Congreso Nacional, ahora como diputado.

Ni siquiera pudo usar su vieja y maltrecha guagüita anunciadora con la que enfrentó a Juancito en el año 2010. El vehículo ya es un verdadero cacharro que, cuando le arreglan una pieza, se le daña otra.

No pudo usar discolight, ni grandes vallas. Eso no estaba a la altura de su bolsillo.

Tengo entendido que su presupuesto de campaña no superó los 350 mil pesos, que invirtió en el “Día D”, con tan buena suerte que cuando le enviaba aportes a sus colaboradores, la mayoría se lo devolvía para que lo llevara a otros lugares donde más los necesitaran.

Los suyos se entregaron con amor a su causa porque creen en él, en la sinceridad de su sonrisa y en su honestidad.

Ganó sin dinero, sin recursos, su poderosos equipos de sonido y teniendo que enfrentar a poderosos enemigos llegados más desde dentro del PRM que desde fuera.

Los de fuera lo trataron como un caballero y lo respetaron. No se puede decir lo mismo de gentes que le deben favores por montones y que militan en el mismo partido que él.

Tonty ya ha sido diputado y senador de la República y fue el creador de la provincia Santo Domingo.

Quienes votaron por él lo hicieron porque lo conocen y lo aman y confían en que él los representará con mucha gallardía en el Congreso Nacional. Saben que Tonty no es un traidor, sino un hombre de principios y de conceptos.

Todos quienes le votaron esperan sentirse orgulloso de haberse entregado a su causa.

Es uno de los congresistas que más leyes ha creado y ahora, que en Los Alcarrizos y Pedro Brand lo han llevado de nuevo a la Cámara de Diputados, no se espera que sea distinto, porque Tonty es un hombre libre, como le enseñó a ser su madre Otilia, allá en la vieja casona del ensanche Isabelita, frente al Mar Caribe.