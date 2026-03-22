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Santo Domingo, República Dominicana. – El dirigente sindical Mario Díaz consideró hoy que el sector transporte de pasajeros y de carga del país debe unificar criterios con el Gobierno dominicano para, de manera conjunta, aportar soluciones ante el difícil escenario generado por la crisis en el suministro de combustibles.

Díaz expresó que este es un momento que demanda sensatez, responsabilidad y, sobre todo, articulación entre el Estado y los sectores productivos, destacando que solo mediante el trabajo conjunto se podrán mitigar los efectos de la situación actual.

“Más que actuar de manera aislada, lo que corresponde en este momento es unificar criterios entre el sector transporte y el Gobierno, para juntos aportar soluciones que permitan enfrentar esta difícil coyuntura”, manifestó.

El dirigente sindical explicó que el incremento en los precios de los combustibles responde al conflicto bélico internacional entre Israel, Estados Unidos e Irán, situación que impacta directamente a economías dependientes de la importación de petróleo como la República Dominicana.

En ese sentido, sostuvo que aunar esfuerzos entre las autoridades y los transportistas será clave para mitigar el impacto de esta problemática en la población.

“Debemos aunar esfuerzos para mitigar el grave problema que representa el alza en los combustibles, producto de esta crisis internacional, y evitar que sus efectos recaigan sobre los sectores más vulnerables”, indicó.

Mario Díaz afirmó que el sector transporte está en disposición de colaborar activamente con el Gobierno en la búsqueda de alternativas que contribuyan a mantener la estabilidad económica y proteger la canasta básica familiar.

Reiteró su llamado a todos los actores del transporte a actuar bajo un mismo criterio, en coordinación con las autoridades, a fin de garantizar respuestas efectivas ante este momento difícil que enfrenta el país.