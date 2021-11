Tras persecución por varias calles, Policía detiene hombre se hacía pasar como agente y le ocupa una pistola

Fuente: PN

Tras una persecución por varias calles de los sectores Alma Rosa I y Ensanche Ozama, agentes de la Policía Nacional lograron apresar a un individuo que se hizo pasar como miembro de la institución y que, al solicitarle su carnet de identificación, salió huyendo a bordo de una motocicleta.

El detenido es Jonathan Quezada Guzmán, de 29 años, residente en el sector de Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este.

La patrulla policial ordenó detenerse a Quezada Guzmán, quien se encontraba a bordo de una motocicleta marca Suzuki, color negro, placa K 0145554, junto a Félix Hilario Veras, de 41 años, y éste, de inmediato, dijo ser miembro de la Policía Nacional.

Tras solicitarle su carnet de identificación, Quezada Guzmán se resistió y en el momento en que era registrado, intentó sacar un arma de fuego, emprendiendo la huida, siendo perseguido por los miembros policiales actuantes.

Tras ser perseguido por varias calles, Quezada Guzmán hizo varios disparos al aire, pero fue atrapado en la avenida Venezuela esquina Las Américas, donde se le ocupó una pistola marca Glock, sin documentos que amparen su porte legal, por lo que está siendo puesto bajo control del Ministerio Público.

Ocupa otras dos pistolas

Asimismo, en medio de un operativo preventivo, realizado en Villa Duarte, la Policía apresó a dos hombres y una mujer, a bordo de un carro, donde ocupó dos pistolas que eran portadas de manera ilegal.

Los detenidos son Wilmer Emmanuel Ferreras, de 26 años; Jesús Marino Martínez (a) Cambumbito, de 21, y Estefany Cristina García, de 23, quienes residen en el sector Los Frailes, de Santo Domingo Este.

Los dos hombres y la mujer se desplazaban a bordo de un carro marca Honda Civic, color negro, Placa No. A-715511, y al momento de ser registrados, al primero se le ocupó una pistola marca Fratelli Tanfoglio, calibre 9mm, No. G26763, con su cargador y tres cápsulas. Al segundo, pistola marca Smith & Wesson, calibre 9mm, No. TEW 2595.

Los detenidos alegaron que dichas armas les fueron entregadas por un tal “Migue” para llevárselas a un tal “Joselo”, quien se disputa un punto de drogas, en Villa Duarte, con otros antisociales.

La Dirección Regional Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional informó que se investiga la procedencia de dichas armas y que los detenidos están siendo entregados al Ministerio Público.