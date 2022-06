Triste y abatido, Manuel Jimémez es abandonado en público por la mayoría de los regidores

Los regidores de la Fuerza del Pueblo trataron de salvarle la situación, pero también se unieron al fracaso de Manuel Jiménez.

Por Robert Vargas

La tarde-noche de este miércoles 15 de junio, al alcalde Manuel Jiménez se le vio triste, abatido y derrotado al fracasar en su afán de imponer un cabildo abierto de dudosa legalidad, en el que no se planeaba escuchar a los munícipes, sino imponerles una agenda en la que el síndico se presentaría como la estrella.

Todo su proyecto se derrumbó cuando, pasada más de 30 minutos de la convocatoria del «cabildo abierto», se comprobó a plenitud que la aplastante mayoría de los concejales le dieron la espalda y lo dejaron solo acompañado por un grupo de concejales.

En total, la matrícula del Concejo está integrada por 33 regidores, de los cuales faltaron 20.

Claro, no se puede negar que al menos tres regidores están enfermos, pero el resto está sano y no fueron, simplemente, no les dio la gana de acudir a la cita.

Tres regidores del partido Fuerza del Pueblo intentaron salvarle la situación.

Sin ellos, Wlkiria Medina, Winston Báez y Tayluma Calderón.

Una del Partido de la Liberación Dominicana, Isabel Pérez, le siguió los pasos a sus colegas de la Fuerza del Pueblo.

Sin embargo, la mayoría de los peledeístas no se presentaron y tampoco lo hicieron los regidores del Partido Revolucionario Moderno que, hasta ahora, han sido sus mejores aliados.

Esto revela la difícil situación y la soledad creciente que afecta al síndico Jiménez, quien parece contar solo con el respaldo sólido de la FP.

La idea de Jiménez era realizar un «cabildo abierto» en el que fueran aprobadas algunas cuestiones, más de dos años después de que se «olvidara» de cumplir con el presupuesto participativo.

Ante esa soledad, no hubo más alternativa que levantar la sesión y pedirme disculpas a los asistentes.

Esta ha sido la mayor bofetada que le han dado los regidores del PLD y la mayoría del PRM al alcalde Jiménez.