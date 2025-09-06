Trump suelta otra bomba: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”

Fuente externa

El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una provocativa imagen con la que amenaza a la ciudad de Chicago con enviar a la Guardia Nacional y se jacta del cambio del nombre del Pentágono por «Departamento de Guerra».

«Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social. «Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA», concluyó, junto a una fotografía suya generada por inteligencia artificial con el título ‘Chipocalypse Now’, una clara parodia a la emblemática película ‘Apocalypse Now’. Fuente RT