UASD rinde homenaje al extinto líder estudiantil y político Hatuey Decamps Jiménez

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Rectoría y la Facultad de Humanidades (FH), rindió un emotivo homenaje al extinto líder estudiantil y político dominicano Hatuey Decamps Jiménez, develando una tarja y nombrando en su honor un aula inteligente en esta unidad académica.

El rector de la Academia, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien presidió el acto, destacó la importancia de honrar a aquellos que, desde la institución, han forjado la historia de la nación.

«La UASD honra a quienes, desde ella, han hecho historia. Hemos honrado el legado de hombres y mujeres que han hecho patria a través de su accionar, especialmente a aquellos uasdianos como lo fue Hatuey Decamps,» expresó el rector.

Destacó el papel de Decamps como líder estudiantil en una época convulsa, resaltando su presidencia en la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), “este liderazgo demostró que la juventud y la Academia son motores de cambios sociales”, precisó.

Resaltó que la trayectoria del líder político lo convirtió en un «precedente de convicciones firmes de amplio sentido de compromiso con el futuro de la nación dominicana.» Entre sus cualidades se destacaron: su integridad, transparencia y la capacidad de llamar las cosas por su nombre.

«Desde este espacio de enseñanzas se seguirán formando jóvenes comprometidos con valores democráticos y de justicia que sepan estar siempre en el lado correcto de la historia”, dijo Beltrán Crisóstomo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Humanidades, maestro Gerardo Roa Ogando, quien reconoció en Decamps sus aportes en el movimiento estudiantil y posteriormente como docente.

De su lado, el ministro de Educación, doctor Luis Miguel Decamps, hijo del homenajeado, agradeció y consideró atinada la decisión de la Universidad de reconocer de su padre su ardua labor en tiempos difíciles.

“Honrar a Hatuey es honrar la convicción, coraje y amor por la libertad”, expresó su hijo Decamps, al tiempo de agregar que abarca las huellas profundas que dejó en la Alma Máter de la institución académica.

En el acto que se realizó en el paraninfo “Andrés Avelino” de la Facultad de Humanidades, también se presentó un audiovisual que recogió los momentos cumbre de Hatuey Decamps en plena labor estudiantil.

El homenajeado fue recordado no solo por su activismo universitario y luego como profesor de la Universidad estatal, sino también por su dilatada carrera política que incluyó la labor partidista en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la fundación posterior del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

La mesa de honor estuvo compuesta, además del rector Beltrán Crisóstomo, por el decano de Humanidades, maestro Gerardo Roa Ogando; el Profesor Meritísimo de la UASD, maestro Norberto Soto; el ministro de Educación, doctor Luis Miguel Decamps; el viceministro de Investigación Científica y Tecnológica, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (/MESCYT)), maestro José Cancel.

Al acto asistieron, además, la vicerrectora de Extensión, maestra Rosalía Sosa Pérez; la ex vicerrectora de Extensión, maestra Diana Contreras, así como familiares del homenajeado, amigos y personalidades del mundo académico y político.