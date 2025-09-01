Un Lazo Entre el Pueblo y su Gobierno

Por: Carlos Rodríguez

En tiempos pasados, la República Dominicana vivió una etapa de esplendor, desarrollo y progreso bajo la influencia de un partido que realmente conectaba con las esperanzas, las solicitudes y las necesidades del pueblo. Las calles vibraban con un sentido de pertenencia, cubrir demandas generales y prosperidad, donde el desarrollo social y económico no solo era un discurso, sino una realidad palpable, un hecho tangible. Durante esa época, cada rincón del territorio de la República Dominicana 🇩🇴 reflejaba una visión de crecimiento, estabilidad y bienestar, donde las oportunidades florecían y el potencial de la nación se materializaba en el día a día de los ciudadanos en RD.

Hoy, la realidad nos presenta un contraste desolador con este PRM, una administración con un presidente que parece haber olvidado el verdadero sentido de gobernar para el pueblo. Por eso, por todos los rincones se escucha 👂: “Perdón Danilo, y que vuelva el PLD”. Las promesas de este cambio, lejos de traducirse en mejoras, han propiciado un desasosiego colectivo, todo en retroceso. La desconexión con las comunidades y necesidades ya cubiertas vuelven a salir. Se ha hecho palpable el retroceso, y la voz de las demandas populares se ahoga en un mar de ineptitud y falta de respuesta. Las quejas sobre la ineficiencia del puerto de entrada de las soluciones a los problemas diarios están a la orden del día, dejando a la población en una lucha constante contra la fragmentación de la calidad de vida 🔥.

En este contexto, es esencial recordar y resaltar el legado de aquellos que una vez pusieron al ciudadano en el centro de la política, creando una gran clase media hoy empobrecida. La historia nos enseña que el camino hacia el progreso no se recorre ignorando la voz del pueblo, sino escuchando y actuando con intención. La gente merece un gobierno que abrace el ideal de una vida digna, tranquila y segura, donde el bienestar común no sea solo un sueño lejano, sino un compromiso renovado. Así, el camino debe dirigirse hacia un retorno a esas banderas de lucha y esperanza, donde la verdadera transformación social sea no solo una aspiración, sino una certeza en manos del pueblo con la era de la esperanza.