Un pedazo de vida se me ha ido contigo Sensei

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – La muerte te sorprendió y tú a mi llevándote un pedazo de mi vida. ¡Wao mi Pai´! Esto no es fácil, no te he dejado ir y dudo que lo haga. Ves… no he completado el párrafo y ya estoy llorando, con este nudo en la garganta, así como el que sintió Soto Lara, solo que no tengo a mi lado una cerveza para bajarlo, sino una taza de café vacía, pero que va, igual sé que no existe bebida alguna que desamarre este asfixiante nudo.

¡Ay Robert Vargas!

Si me vieras, haciendo el papel de fuerte, imitando serlo, pero que va…

“Yo que lo conozco, ahora fue que le volvió el alma al cuerpo”, le dijiste a mi Mai´ (Cinthia Polanco) refiriéndote a mí, luego de que la doctora del Hospital Docente SEMMA hablara de la posibilidad de darte de alta pronto si todo salía bien.

Me contuve lo más que pude para que no se aguaran mis ojos al punto de que lo notaras, yo tenía que ser fuerte, y te dije: “tú sabes que no es fácil la responsabilidad que me dejarías”, sonreíste.

¡Oh Robert!

Mi eterno héroe…

Mío y de tantos.

Todavía me cuesta organizar mis ideas, es primera vez en mis casi 36 años que siento esto, que duele, que turba, que hiere, que me hace sentir que muero por dentro aunque respire y camine.

Eso quería, eso anhelé, verte respirar y caminar, lleno de vida. No ocurrió así.

El recordarte en la sala de intensivo del Centro Médico Elohim, hacer un esfuerzo para susurrarme al oído cuando me acerqué “tú eres mi muchacho, no me dejes morir, no me dejes morir”.

Disculpa…

Este maldito nudo presiona más fuerte al recordar, no me veas, estoy llorando, de nuevo.

Perdóname, te dije que este hecho tan lamentable no ocurriría.

No pude.

Perdí ante la muerte, fallé la misión, te me arrebató.

¡Wao mi Pai´!

Espera…

El maldito nudo sigue aquí.

Caramba mi rey…

Perdona si notas alguna falta cronológica mientras cuento algunas cosas de lo ocurrido, de nuestra lucha, recuerda que apenas amago con organizar mis ideas.

Tu amada Cinthia Margarita te cuidó la moral, en todo momento…

Defendió con gallardía tu agenda, y lo seguirá haciendo. Sé que estás orgulloso de ella, de tu mayor creación como le decías. “eres mi mayor creación”.

Yo, estoy a su lado como corresponde, como lo dicta la lealtad, al igual que Quequito, Brianny, Rossy, Nany y su esposo, mi madre Mercedes, y Julio Benzant.

Ese es otro, tu partida le ha dado duro, muy duro.

¿Qué decirte de Alberto que no sepas?

Está devastado.

Lo mismo Jacobo Colón y su esposa Raquel Cruz.

¡Ay Robert Vargas!

Somos un clan de fingidores que se esfuerzan en aparentar una fuerza que no existe en estos momentos.

Eso sí, no ha sido casualidad la frase que elegimos entre Quequi, Susi, Nany y Yo para tu lápida, “tu legado vivirá por siempre”, de eso nos encargaremos nosotros, la manada está reagrupada en nuestro proceso, pero muy pendiente.

Te debo tanto, te extraño tanto.

Fuiste luz en mi vida, me mataste el hambre tantas veces, pero más que el hambre la ignorancia.

Gracias Robert, gracias por tanto, te amo Lominero. “¿Quién allá?” (uno de tus saludos para mí).

No imagine sonreír, ahora lo hice.

Luego te seguiré escribiendo, no te escaparás de mi tan fácil.

Te amo Sensei…