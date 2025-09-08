Veinte años de prisión para hombre que violó y embarazó a una menor de 12 años

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (R,D).- Al determinar con las pruebas del Ministerio Público la responsabilidad penal de un hombre que violó y embarazó a una niña de 12 años de edad, un tribunal de Santo Domingo Este condenó al procesado a 20 años de prisión.

La condena le fue impuesta a Otilio Cabrera García, por los daños físicos y psicológicos causados a la niña.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Vielka Pacheco, revela que el hecho ocurrió en el sector Los Frailes II, de Santo Domingo Este. Señala que el 21 de mayo de 2024 el caso fue informado al Ministerio Público, a través de la denuncia núm. 3254.

Mediante la denuncia se estableció que el 20 de marzo de 2024, la menor se sentía mal, razón por la cual su madre la llevó a un centro médico, donde le fueron realizadas varias analíticas, dando como resultado un embarazo.

La menor narró en el proceso que en un momento en que salió al patio de su casa a tender ropas el ahora condenado la violó sexualmente y le impidió pedir auxilio.

En el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado, demostró ante el tribunal, mediante pruebas testimoniales, psicológicas, periciales y documentales, la responsabilidad penal del hoy procesado, quien fue hallado culpable de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La condena, dictada por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidenta), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.