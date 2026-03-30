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Monte Plata.– El actual presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Monte Plata, Víctor Pichardo, informó que este domingo se desarrolla la jornada de preinscripción de aspirantes a ocupar las presidencias y secretarías generales en los distintos organismos territoriales de la organización.

Pichardo señaló que la actividad se realiza de manera simultánea en toda la provincia, con la participación de dirigentes que acuden a formalizar sus postulaciones, en un proceso que busca fortalecer la estructura partidaria.

Explicó que esta jornada responde a un mandato de la Comisión Nacional de Consenso, responsable de coordinar la escogencia de las nuevas autoridades que dirigirán el partido durante el período 2026-2030.

“El proceso que se desarrolla hoy fortalece nuestra organización política y evidencia el dinamismo de los dirigentes en todo el territorio de Monte Plata”, expresó.

Asimismo, destacó el civismo y la madurez política mostrados por la militancia, al tiempo que valoró el consenso como mecanismo clave para garantizar la unidad interna.

La jornada forma parte del proceso de renovación de las estructuras territoriales del PRM, con el objetivo de consolidar su institucionalidad y cohesión organizativa.