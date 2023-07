(Vídeo) El PRM trata mejor a los tránsfugas que a sus compañeros, pregúntenle al Boli, a Robertico o a Manuel Jiménez

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – En el haber de seguir alimentando la percepción del electorado y debilitar a sus opositores, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha estado haciendo todo lo necesario para que dirigentes y figuras políticas de otras organizaciones pasen a sus filas, así sea dándoles privilegios que le niegan a sus propios compañeros.

El Boli

Uno de los casos más recientes ha sido el de Bolivar Valera (El Boli), quien luego de haber dicho…

“Yo no me voy del PLD. Mi agradecimiento hacia Danilo Medina, mi lealtad hacia Danilo Medina no es negociable, es innegociable. Yo mejor dejo de hacer política antes de irme del PLD”, afirmó frente a la cámara de Ciudad Oriental, vídeo del cual hicieron viral en las redes parte del audiovisual.

El Boli dejó, no de hacer política, pero sí de lado la “lealtad” que dijo tener hacia Danilo Medina, marchándose hacia el partido de gobierno, de quienes había revelado en aquel entonces tener muy buena relación con el Presidente Luis Abinader y su esposa, la Primera Dama, Raquel Arbaje.

Se dice que El Boli pasó a las filas del PRM con una garantía, la reserva de la candidatura a diputado por la Circunscripción no. 2, con un privilegio del que pocos perremeístas han podido contar.

Pero, ahí está Boli, con el repudio de unos y la aceptación de otros, algo que no es nuevo para él, ya lo vivió en el PLD.

Valera sigue los pasos de Roberto Salcedo, quien en una ocasión sirvió de padrino político en el PLD, y se su “canchanchan” Roberto Ángel Salcedo (Robertico), de quien fue empleado en el programa televisivo “Más Roberto”.

Robertico

Lo de Robertico fue un poco más “grandes ligas”, este se marcha del PLD hacia el PRM, siguiendo aproximadamente dos años más tarde los pasos de su padre.

Lo hizo en mayo del 2020, durante la pandemia…

Y, mientras en Santo Domingo Este existen dirigentes perremeístas con negocios quebrados luego de que no le cumplieran con promesas de campaña, y otros que fueron funcionarios eran destituidos por alegadas “irregularidades” según una “periodista” sin peso legal ni consecuencias ante la justicia…

¡Eureka!

El presidente designa mediante el decreto 15-23 a Robertico como director general Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), en sustitución de José Leonel (Neney) Cabrera.

Manuel Jiménez.

Si hay fracasos que corren por cuenta del PRM, sin duda alguna la del actual alcalde es una de ellas.

El hombre que se marchó haciendo “bembita” del PLD porque no lo dejaron participar para ser el candidato a la alcaldía, sin embargo, por lo que se marchó del partido morado, las mismas acciones, intentaron ejecutar con él un sector del PRM.

Con Manuel los perremeístas lo que no querían perder y que el presidente Luis Abinader se alzara con la victoria como lo hizo en las pasadas elecciones del 2020.

Sin embargo, las bases del PRM nunca han asumido al hijo de Juan Bosch como un adoptivo de Peña Gómez, aunque se ha querido vender como tal.

Pero imagínense ustedes…

Es el mismo que se vendió como un ambientalista, pero, una vez alcalde le instaló un vertedero a los Humedales del Ozama.

Vendió una “Ciudad Justa y Creativa” pero, que no hace las inversiones justas y que manda la ley en materia de Presupuesto Participativo.

Que se mostró como un defensor de la cultura, pero, deja abandonado el Monumento a la Raza Aborigen, y convierte el Multiuso de Los Frailes en acopio de reciclaje para una empresa recolectora de desechos sólidos.