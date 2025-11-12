(Video) Yamil Fortuna denuncia uso de suelo “a espaldas” de los regidores

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El regidor Yamil Fortuna, de la Fuerza del Pueblo, salió al frente y respaldó la denuncia del regidor Luis Flores, dejando claro que la administración de Dío Astacio está jugando por la libre con un megaproyecto del que nadie en la Sala Capitular sabe un carajo.

Fortuna no se guardó nada:

“La gente nos pregunta por esa plaza… y uno pasa vergüenza, porque no sabemos nada de lo que se va a realizar ahí.

El concejal le tiró una advertencia al alcalde, sin adornos ni vueltas:

“Dío Astacio tiene que mirarse en el espejo de la gestión pasada. Ellos creían que todo estaba bien… y cuando despertaron, ya no eran alcalde de este municipio”.

“Como concejales merecemos respeto”, insistió.

También valoró que el secretario Jesús Colón esté enterado y esté contestando sobre el caso, algo que consideró positivo en medio del desorden.

Fortuna recordó que los usos de suelo los aprueba el Concejo, no la Alcaldía, y tiró la puya más fuerte de la sesión:

“¿Cuánto hace que aquí no pasa un uso de suelo? ¡Muchísimo! Eso es violar la Constitución”, aseguró.

El regidor también calificó como una falta de respeto al presidente que se anuncie su presencia en un proyecto que ni siquiera tiene uso de suelo aprobado.

“Eso es ilegal y es una vergüenza. ¿Cómo van a llevar al presidente a algo que no existe legalmente?”

Fortuna agregó que las comisiones de Planeamiento Urbano y Obras Públicas debieron haber ido al terreno hace tiempo para verificar y certificar que, efectivamente, lo que se piensa construir allí sea en beneficio y desarrollo para este municipio.

Advirtió que esta no es la primera vez que pasa: aseguró que todos los meses llegan dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis usos de suelo otorgados por la administración, sin que los regidores sepan de eso y, aun así, la Alcaldía hace caso omiso a cualquier reclamo.

“Si no nos empantalonamos, esto seguirá igualito. Y cuando venga la explosión, los problemas van a caer sobre los hombros de nosotros, los regidores”. agrego