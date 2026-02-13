(Video)City Center prende la Sala Capitular: Luis Flores pide paralizar la obra y acusa violaciones legales

Por Cinthia Polanco

La sesión ordinaria del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, celebrada el pasado cinco de febrero, iba por el carril de lo rutinario… hasta que el regidor Luis Flores, de la Fuerza del Pueblo, pidió un primer turno y le metió candela al tema de City Center by LadyLee.

Desde el arranque dejó algo claro: no se opone a la inversión ni al desarrollo. “No estoy en contra de la plaza”, sostuvo. Lo que cuestiona —y ahí apretó la tuerca— es que se esté levantando una mole de concreto sin que, según él, se hayan agotado todos los procedimientos legales y de permisología que exige la ley.

Y ahí comenzó el choque.

Flores no solo cuestionó el proceso, también le exigió explicaciones directas a la administración municipal y al secretario general Jesús Colón, reclamando claridad sobre el estatus real de los permisos y el manejo del expediente.

El regidor denunció que desde la administración se afirma que el proyecto ya cuenta con permisos de uso de suelo y no objeción. Pero recordó que la solicitud formal fue enviada al Concejo el 11 de diciembre y remitida a una comisión que todavía no ha rendido informe

“¿Cómo es que ya todo está aprobado?”, preguntó Flores.

Flores también puso sobre la mesa el uso de una sentencia judicial —aparentemente vinculada a Higüey-Verón— como sustento para justificar el proyecto. “Las leyes y resoluciones no son retroactivas”, advirtió. Es decir, no se puede aplicar una disposición posterior para validar una situación anterior.

Sin vistas públicas ni impacto ambiental claro

Flores denunció que no se han realizado vistas públicas para un proyecto de esa magnitud, pese a que residentes de Juan Carlos I y Los Tres Ojos lo han estado exigiendo.

Sobre el estudio ambiental, afirmó haber visto un documento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero —según dijo— no estaba firmado por el ministro, solo sellado. Y en un proyecto de esa dimensión, ese detalle no es menor.

Mientras tanto, los comunitarios viven otra realidad: trabajos hasta las 10:00 de la noche, labores los fines de semana y un ritmo que, asegura, no deja descansar a quienes residen en la zona.

A eso se suma lo visible: “charranchas” y verjas provisionales ocupando casi la mitad de las aceras, obligando a los peatones a lanzarse a la avenida Charles de Gaulle, una vía ya de por sí peligrosa.

Flores criticó que el ayuntamiento sea implacable con pequeñas construcciones de ciudadanos comunes —“Juan Pérez”, dijo en tono gráfico— llegando incluso a “militarizar” obras modestas, mientras permite que City Center continúe pese a las supuestas irregularidades.

En el debate salió a relucir el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Según el regidor, el gremio ha calificado la obra como ilegal y su presidente habría puesto el cargo a disposición si se demuestra que el proyecto cuenta con toda la permisología.

También lamentó que el Presidente de la República haya sido llevado a dar el primer picazo de una obra que, según sus hallazgos, no cumple con todos los requisitos legales.

Pero no todo fue City Center.

En medio de su intervención, Flores levantó el expediente del proyecto y reveló que para poder imprimirlo fuera del ASDE hubo que sacar dinero del bolsillo del presidente del Concejo, Miguel Fortuna, porque la “caja chica” lleva meses sin fondos.

Flores solicitó formalmente que la obra sea paralizada hasta que se cumplan todos los parámetros legales, se realicen las vistas públicas y se presente el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Y cerró con un llamado al diálogo entre el Concejo, la administración y la comunidad.