Wellington Arnaud anuncia que en diciembre se comenzará a probar el nuevo acueducto de Monción

Fuente externa

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, informó que en diciembre se comenzará el proceso de probación del nuevo acueducto múltiple del municipio de Monción-Sabaneta.

Durante un recorrido de supervisión, Arnaud destacó que la obra presenta un progreso significativo y que las dos plantas de tratamiento de aguas potables estarán totalmente listas para entrar en operación en la fecha pautada.

«A toda la gente de Monción, zonas aledañas y quienes visitan sus familiares en diciembre, van a tener agua de calidad en sus hogares. ¡Vamos bien! Esta es nuestra novena visita en los últimos dos meses para garantizar que la obra se concluya conforme al cronograma», afirmó el funcionario.