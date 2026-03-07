Fuente Externa

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, dejó formalmente instalada la comisión de veeduría del Proyecto Integral de Saneamiento de la Bahía de Boca Chica, Andrés y La Caleta, una obra valorada en US$190,000,000 que impactará a más de 212,000 personas.

Durante el encuentro, realizado en la Alcaldía de Boca Chica, el funcionario precisó que, antes de dar el gran paso hacia la ejecución física del proyecto, la prioridad es organizar y fortalecer la comunicación con la comunidad.

«Planificar para transformar. Primero estamos organizando todo el componente de comunicación porque este es un proyecto que impactará la vida cotidiana de la gente y todos deben saber cómo, cuándo y dónde se trabajará», expresó Arnaud.

La comisión de veeduría quedó conformada con la participación de autoridades municipales, legisladores y representantes de distintos sectores sociales, como juntas de vecinos, las iglesias, sector empresarial, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar, observar y dar seguimiento al desarrollo de la obra, garantizando la transparencia y el flujo constante de información hacia la ciudadanía.

En la reunión participaron el alcalde Ramón Arístides Candelaria; el director ejecutivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo), Félix de León; la diputada María Suárez y el regidor Wilmer Santos, entre otras personalidades.

Las autoridades explicaron que este primer mes estará dedicado casi exclusivamente a la difusión del proyecto, incluyendo reuniones comunitarias, encuentros con el sector turístico, visitas a escuelas y boletines informativos con el cronograma detallado por sectores.

El proyecto contempla la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario funcional y moderno para todo el casco urbano, la construcción y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales y una infraestructura que permitirá mejorar significativamente la calidad del agua en la bahía, fortaleciendo la salud pública y el desarrollo turístico.

Con la formación de la comisión de veeduría, el INAPA reafirma su compromiso con la transparencia, la planificación estratégica y la participación ciudadana como pilares fundamentales para la transformación sostenible de Boca Chica. Esta es la primera reunión de una serie de encuentros con la comunidad para socializar la agenda de trabajo paso a paso.