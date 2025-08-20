Wessin Chávez presenta «Rendición de Cuentas» correspondiente al periodo legislativo 2024-2025

Por Nelson Feliz

Santo Domingo.-. El diputado nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), doctor Elías Wessin Chávez, presentó este martes su Rendición de Cuentas correspondiente al periodo legislativo 2024-2025; en cumplimiento del Art. 92 de la Constitución y al Reglamento de la Cámara de Diputados.

El documento base sobre la Rendición de Cuentas presentada por el legislador del PQDC, consta de 52 páginas, y abarca el período 2024-2028 (cubriendo la 2.ª legislatura ordinaria de 2024 y la 1.ª de 2025).

Concentra su visión para mejorar las condiciones de la República Dominicana en aspectos de transparencia, vocación de servicio y compromiso con el fortalecimiento institucional.

Entre las Principales Iniciativas Legislativas (2024-2025), autoría del congresista Elías Wessin Chávez, se destacan más de 30 proyectos y resoluciones presentados, entre ellos:

Creación del Ministerio de la Familia (sustituyendo Ministerio de la Mujer y Juventud).

Establecimiento del Servicio Militar Obligatorio.

Reforma a la Ley de Educación para incluir la educación en el Hogar.

Proyecto de ley para la Construcción de

Familias Sanas.

Proyecto de Ley de Radioaficionados

Creación del Sistema Nacional de Bienes del Estado.

Propuesta de Asambleas Públicas para legisladores y gobernadores.

Reconocimiento a Donald Trump por acuerdos internacionales y victoria electoral.

Proyecto de ley sobre Pacto de Nación Frente a la Crisis Haitiana.

Creación del Instituto Nacional para las Relaciones Bilaterales RD-Haití.

Solicitud de construcción de una Penitenciaría Modelo en la Isla Beata.

Proyectos en apoyo a productores de cacao, estudiantes, deportistas y sectores sociales.

Iniciativas de carácter internacional y de política exterior (relaciones RD-EE.UU., RD-Israel, RD-Haití).