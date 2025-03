Winston Báez afirma Dio Astacio solo ha instalado zafacones para la marca ciudad de SDE

Por Winston Báez/Ex Regidor ASDE

En febrero de este año, el alcalde de Santo Domingo Este lanzó la marca ciudad para el municipio más grande del país. El escenario elegido para el evento fue el monumento Faro a Colón, y el nombre designado para la marca ciudad es Costa del Faro.

Durante su presentación, Dio Astacio, alcalde municipal, afirmó que busca convertir a Santo Domingo Este en un destino turístico y de inversión.

Sin embargo, no se conocen estudios, encuestas ni la participación de expertos en la materia para la selección de dicho nombre. Es importante recordar que una marca ciudad debe ser un símbolo de identidad. Si bien Santo Domingo Este cuenta con más de 20 kilómetros de costa, no posee una sola playa adecuada para el disfrute de sus munícipes o visitantes. En contraste, todos los demás municipios costeros del país tienen decenas de playas que atraen turistas. No resulta lógico promover la costa de Santo Domingo Este como un atractivo turístico cuando su litoral marítimo no puede utilizarse como balneario.

Por otro lado, el Faro a Colón, aunque es un homenaje al descubrimiento de América, evoca recuerdos negativos para algunos sectores.

Crear una marca ciudad no debe limitarse a una campaña de marketing, sino que debe implicar la implementación de un plan integral de desarrollo, innovación e incentivos que sienten las bases para transformar el municipio en un modelo de ciudad diferenciada. Esto es aún más relevante en un país altamente competitivo en materia de turismo como República Dominicana.

Hasta ahora, y a casi un año del inicio de esta gestión, se ha evidenciado la ausencia de un plan real para desarrollar la ciudad. Esto se refleja en el destino de los recursos ejecutados por la administración actual, que ya rondan los 2,500 millones de pesos.

A pesar de que el ayuntamiento cuenta este año con un presupuesto histórico —gracias al incremento de los ingresos asignados por ley, según el último censo de población y familia—, que supera los 3,500 millones de pesos (más de mil millones por encima del año anterior), los montos más significativos destinados a servicios e inversiones se concentran en la recolección de basura, con un presupuesto de 540 millones de pesos. Esto representa un aumento de más de 350 millones con respecto al año anterior.

Además, se ha destinado una considerable inversión a la compra de accesorios de metal, estructuras metálicas y artículos plásticos, todos relacionados con zafacones o contenedores, así como su mantenimiento, con un monto total de 230 millones de pesos.

En conclusión, la actual administración ha enfocado su inversión en la adquisición de contenedores de basura, pero no ha presentado un plan concreto que justifique Costa del Faro como marca ciudad. Sin estrategias claras para el desarrollo turístico e industrial del municipio, el proyecto parece más un capricho de un alcalde ansioso por llamar la atención que una iniciativa seria orientada al bienestar de sus munícipes.