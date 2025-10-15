Xiaomi presenta la Serie Xiaomi 15T: fotografía profesional y diseño insignia que redefine la experiencia móvil

Fuente externa

República Dominicana, – Xiaomi Corporation anunció la llegada a República Dominicana de la esperada Serie Xiaomi 15T, conformada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro. Esta nueva propuesta representa un salto significativo en la evolución de la línea T, al combinar cámaras co-desarrolladas con Leica, conectividad de vanguardia y un diseño refinado que eleva la experiencia de los usuarios a un nivel completamente nuevo.

Con esta serie, Xiaomi reafirma su compromiso de acercar a los dominicanos una tecnología premium que transforma la manera de capturar, crear y conectarse con el mundo.

Fotografía de nivel profesional con óptica Leica

La Serie Xiaomi 15T redefine la fotografía móvil con un avanzado sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica. El Xiaomi 15T incluye una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto, mientras que el Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x Pro Telefoto. Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios.

Para una composición versátil, el Xiaomi 15T Pro abarca distancias focales que van de 15 mm a 230 mm, mientras que el Xiaomi 15T cubre de 15 mm a 92 mm con sus tres cámaras traseras, lo que permite capturar desde paisajes amplios hasta primeros planos con gran precisión. En el corazón de la cámara principal de 50MP de la Serie Xiaomi 15T se encuentra un lente óptico Leica Summilux, con apertura de ƒ/1.7 en el Xiaomi 15T y ƒ/1.62 en el Xiaomi 15T Pro, que captura un nivel excepcional de detalle, colores vivos y alto contraste incluso en condiciones de poca luz.

El Xiaomi 15T Pro va un paso más allá con un sensor de imagen Light Fusion 900 de altas especificaciones, que ofrece un rango dinámico de 13.5 EV para una claridad y precisión superiores en los tonos. Al estrenar la cámara Leica 5x Pro Telefoto, el modelo Pro brinda un zoom óptico de 5x, zoom de nivel óptico de 10x y hasta 20x Ultra Zoom, ideal para tomas detalladas o paisajes expansivos. Ambos dispositivos incluyen también una cámara frontal de 32MP para selfies y videollamadas de alta calidad.

En cuanto a la videografía, la Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. Ambos modelos permiten grabación en 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, garantizando colores vibrantes y contraste uniforme sin importar el lente utilizado. El Xiaomi 15T Pro amplía aún más las posibilidades al soportar grabación en 4K a 120fps en la cámara principal, lo que permite crear clips cinematográficos con mayor control. Para quienes buscan flexibilidad en la postproducción, el dispositivo también graba en 4K a 60fps 10-bit Log con entrada LUT.

De la fotografía a la videografía, el sistema de cámaras de la Serie Xiaomi 15T ofrece una solución completa para los usuarios que buscan control creativo sin esfuerzo y resultados memorables, ya sea capturando momentos espontáneos o diseñando narrativas cuidadosamente compuestas.

Conectividad innovadora y un nuevo sistema operativo

La Serie Xiaomi 15T también marca el debut de Xiaomi HyperOS 3, el sistema operativo que eleva la experiencia de los usuarios con mejoras clave en multitarea, arranque más rápido de aplicaciones y un diseño visual renovado. Los nuevos elementos incluyen pantallas de bloqueo dinámicas, fondos de pantalla y widgets rediseñados, así como una organización más intuitiva que hace que cada interacción se sienta más fluida y atractiva.

A esto se suma la integración de Xiaomi HyperAI, una inteligencia de sistema que potencia la productividad diaria al anticiparse a las necesidades del usuario y optimizar la interconexión entre dispositivos. Desde compartir archivos sin esfuerzo hasta sincronizar actividades en distintos equipos, HyperOS 3 convierte al smartphone en el centro de un ecosistema más intuitivo, eficiente y conectado.

Pantallas inmersivas y diseño premium

El Xiaomi 15T Pro ofrece un panel de 6.83 pulgadas con biseles ultradelgados de 1.5mm, resolución 1.5K, tasa de refresco de hasta 144Hz y un brillo máximo de 3200 nits. El Xiaomi 15T integra una pantalla fluida de hasta 120Hz con atenuación PWM de 3840Hz, que reduce la fatiga visual incluso en sesiones prolongadas.

Ambos dispositivos combinan estética y resistencia, con acabados en vidrio reforzado Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación IP68 contra agua y polvo. El 15T Pro incorpora además un marco de aleación de aluminio 6M13 para mayor protección estructural.

Potencia y autonomía para todo el día

Ambos modelos integran una batería de 5,500 mAh, diseñada para durar más y cargar más rápido. El Xiaomi 15T Pro incluye HyperCharge de 90W por cable y 50W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 15T ofrece HyperCharge de 67W.

En cuanto a rendimiento, el Xiaomi 15T Pro funciona con el chipset MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, mientras que el Xiaomi 15T integra el MediaTek Dimensity 8400-Ultra, garantizando fluidez en juegos, productividad y multitarea. El sistema Xiaomi 3D IceLoop asegura una gestión térmica eficiente incluso en escenarios exigentes.

Todo este poder está contenido en un diseño premium que combina elegancia, resistencia y comodidad en mano. Con bordes refinados, marcos robustos y acabados sofisticados, la Serie Xiaomi 15T no solo eleva la experiencia tecnológica, sino también el estilo personal de cada usuario.

Disponibilidad en República Dominicana

• El Xiaomi 15T estará disponible en colores Oro Rosa y Gris con el operador Altice, y en colores Negro y Gris con el operador Claro, en su versión de 12GB + 512GB (expandible hasta 24GB* + 512GB).

• Por su parte, el Xiaomi 15T Pro llegará en colores Oro Moca y Gris con el operador Altice, y en colores Negro y Gris con el operador Claro, también en su versión de 12GB + 512GB (expandible hasta 24GB* + 512GB).

*El término de 24GB de memoria expandible hace referencia a 12GB de memoria RAM + 12GB de memoria RAM virtual (memoria tomada del almacenamiento interno).

Promoción de primeras ventas

Durante las primeras ventas en República Dominicana, a partir del 15 de octubre 2025, los usuarios recibirán regalos exclusivos por lanzamiento hasta agotar existencias:

• En la compra del Xiaomi 15T, te llevas gratis una Xiaomi Smart Band 10.

• En la compra del Xiaomi 15T Pro, te llevas gratis unos Xiaomi Buds 5.

Beneficios de la Serie Xiaomi 15T

Al adquirir un dispositivo de esta serie, los usuarios obtendrán beneficios exclusivos que refuerzan la propuesta de valor de Xiaomi:

• Un (1) reemplazo o reparación gratuita de pantalla dentro de los primeros 6 meses posteriores a la compra.[1] • 24 meses de garantía por desperfectos de fábrica.[2] • 3 meses de Google AI Pro gratis.[3] • 3 meses de YouTube Premium gratis.[4] Disclaimer Primeras Ventas

• [1] Un (1) reemplazo o reparación de pantalla gratuita dentro de los primeros 6 meses posteriores a la compra. Aplica sólo para compras del 10 de octubre al 09 de abril de 2026.

• [2] Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica aplica sólo para compras del 10 de octubre de 2025 al 09 de octubre de 2026. En compras posteriores al 10 de octubre de 2026, la garantía será de 12 meses.

• [3] 3 meses de Google AI Pro gratis canjeables hasta el 31 de marzo de 2026. Solo para nuevos usuarios. Aplican términos y condiciones. La tarifa de suscripción mensual comienza al final de la prueba gratuita, puedes cancelar en cualquier momento.

• [4] 3 meses de YouTube Premium gratis canjeables hasta el 31 de agosto de 2026. Solo para nuevos usuarios. Aplican términos y condiciones. La tarifa de suscripción mensual comienza al final de la prueba gratuita, puedes cancelar en cualquier momento.

• Consulta con el vendedor oficial antes de comprar. Promoción válida hasta agotar existencias.

*Funciones AI pueden variar según modelos y región.

Acerca de Xiaomi Corporation:

Xiaomi Corporation fue fundada en abril de 2010 y se incluyó en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el 9 de julio de 2018 (1810.HK). Xiaomi es una empresa de electrónica de consumo y fabricación inteligente con smartphones y hardware inteligente conectados mediante una plataforma IoT como núcleo.

Adoptando nuestra visión de “Hacer amigos con los usuarios y ser la compañía más genial en sus corazones”, Xiaomi persigue continuamente la innovación, una experiencia de usuario de alta calidad y eficiencia operativa. La empresa trabaja incansablemente para crear productos increíbles a precios honestos, permitiendo que todos en el mundo disfruten de una mejor vida a través de tecnología innovadora.

Xiaomi es una de las principales compañías de smartphones a nivel mundial. En diciembre de 2024, los usuarios activos mensuales (MAU) alcanzaron aproximadamente 702.3 millones (incluyendo smartphones y tabletas) globalmente. La empresa también ha establecido la principal plataforma mundial de AIoT (IA + IoT) para consumidores, con aproximadamente 904.6 millones de dispositivos inteligentes conectados a su plataforma (excluyendo smartphones, laptops y tabletas) al 31 de diciembre de 2024. En octubre de 2023, Xiaomi actualizó su estrategia a un ecosistema inteligente “Human × Car × Home”, integrando de manera fluida dispositivos personales, productos para el hogar inteligente y automóviles. Xiaomi siempre se centra en la humanidad y está comprometida a proporcionar experiencias mejor conectadas y más completas.

Los productos de Xiaomi están presentes en más de 100 países y regiones de todo el mundo. En agosto de 2024, Xiaomi fue incluida por sexta vez consecutiva en la lista Fortune Global 500.

Xiaomi forma parte de los índices Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Hang Seng TECH y Hang Seng China 50.