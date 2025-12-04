30 años de prisión para mujer que planificó el asesinato de su socio en SDO

Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Luego de valorar las pruebas que presentó el Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a una 30 años que planificó la muerte de su socio y contrató al hombre que lo asesinó en el sector Manoguayabo, el 2 de octubre de 2024.

Masiel Encarnación Encarnación violó los artículos 265, 266, 295, 297, 298, 302 y 304 II, del Código Penal dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de Alex Olmedo Soto Arias.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Vilma Méndez, Francheska Alcántara y Sugely Valdez, presentaron un sólido cuerpo probatorio con evidencias documentales, periciales y testimoniales.

La acusación fundamentada en la investigación de la fiscal Yessica Durán, describe que la procesada y Soto Arias eran socios en la Distribuidora de Alimentos y Más Olma.

Entre ambos habían surgido diferencias económicas y la procesada contactó y contrató a Edison Alexander Cuevas Abreu, actualmente prófugo de la justicia, para que cometiera el asesinato.

Cuevas Abreu se hizo pasar por un vendedor de carne de pollo a bajo costo y logró que Soto Arias se reuniera con él en la carretera Palavé, donde le entregaría una compra de pechugas. Al llegar al lugar el ahora condenado la emprendió a tiros contra la víctima tras simular una discusión.

La procesada deberá cumplir la sentencia condenatoria en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, por disposición de los jueces Clara Josefina Cruz, Nelcy Ortega y Leonarda Quezada, del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste.