Abinader realiza recorrido por las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)

SANTO DOMINGO. – -El presidente de la República, Luis Abinader Corona, visitó las instalaciones de la Dirección de Asistencial Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), como parte de los esfuerzos para mejorar el auxilio del gobierno a la población en medio de los estragos que han producidos los fuertes aguaceros de la tormenta Melissa.

El primer mandatario de la nación quien estuvo acompañado del director de la nueva institución de asistencia social, Edgar Augusto Féliz Méndez, presenció la prueba que realizaron los técnicos del Sistema

Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 con drones especializados que podrán transportar alimentos a las comunidades incomunicadas.

Acompañado del director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez, el jefe del Estado recorrió los almacenes de la institución y los consultorios médicos, contactando la labor que se realiza en favor de la población más vulnerable.

En los almacenes el primer mandatario observó los trabajos de empaque y distribución de los kits de raciones crudas que en la actualidad se están destinando a las poblaciones afectadas por el fenómeno atmosférico.

Abinader Corona, agradeció a cada uno de los colaboradores por el trabajo que realizan en favor de las familias que en estos momentos se encuentran en condición de vulnerabilidad.

“Agradezco a cada uno de ustedes el sacrificio y esfuerzo que realizan para que la asistencia del gobierno llegue a cada una de esas familias que han sido afectadas por las intensas lluvias de los últimos días. Muchas gracias por su trabajo”, expresó.

De su lado, el director general de la Dirección de Asistencial Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez, explicó al presidente Abinader Corona todo el proceso de empaque y despacho.

A través de la DASAC, el gobierno ha dispuesto la distribución entre los damnificados de kits de raciones crudas, así como enseres del hogar y otras donaciones propias de catástrofes naturales como la que afecta al país.

El director general del DASAC mostró al mandatario todo el proceso que ha desarrollado la institución desde el inicio de la tormenta a fin de garantizar una efectiva asistencia a los sectores vulnerables y especialmente a las familias damnificadas.

Féliz Méndez explicó que los equipos de emergencia de la institución se mantienen permanentemente activados, con la expresa instrucción de realizar con esmero y entrega las labores de auxilio a la población.

Sostuvo que ya han sido enviados unos 80 mil kits de raciones crudas a todas las gobernaciones y alcaldías de algunos municipios. Así mismo, se han distribuido miles de raciones de alimentos cocidos en los barrios del Gran Santo Domingo.

Dijo que ese apoyo a los pobladores afectados es un compromiso insoslayable de la DASAC como institución llamada a interpretar y cumplir con el esfuerzo del gobierno en favor de los más necesitados y vulnerables.

Significó que, así como han acudido en auxilio de las comunidades afectadas, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), está preparada para extender su radio de acción solidaria hacia todo punto del país que así lo requiera.

Acompañaron en la visita al presidente de la República el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba; Robert Polanco, director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP); Rolfi Rojas, director general de la Dirección de Desarrollo Barrial y el director ejecutivo del

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez.