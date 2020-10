“Aclaración” de funcionario confirma caos en algunas áreas del ASDE

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 121,667 Fallecidos: 2,203 Recuperados: 98,880 Activos: 20,584

Por Robert Vargas

Lo que en principio ha pretendido ser una “aclaración” por el Director de Recursos Humanos del ASDE sobre la situación que afecta a dos ex empleados de esa institución se ha convertido en, en los hechos, en una confirmación de que el caos impera en algunas áreas del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Ayer, el responsable de la Dirección de Recursos Humanos, Miguel Angel Cruz Sánchez, ha informado que “obedeció a dos errores humanos los casos de dos empleados de esa institución, los cuales ya no pertenecen a ella“, según una nota entregada a Ciudad Oriental por la Dirección de Comunicaciones del ASDE.

Puede interesarle: ASDE es el único ayuntamiento de RD con dos secretarios generales

Una revisión elemental de la construcción gramatical de esa declaración revela la existencia de deficiencias comunicativas que no se corresponden con el nivel del funcionario de referencia.

Si se trata de “los casos de dos empleados de esa institución” que “ya no pertenecen a ella”, entonces no se está hablando de “dos empleados”, sino de “dos ex empleados”.

Pero eso es lo de menos.

Según el funcionario a uno de esos ex empleados el ASDE le depositó en su cuenta personal “su antiguo sueldo de RD$41,192.17”, mientras que el otro, “apareció en nómina fija cuando debiera estar en “nómina de pensionado”.

Ese “otro”, según la publicación del ASDE en su portal web recibió la paga de poco más de 80 mil pesos, sin haber trabajado, pero a esto no se refiere el funcionario.

Cruz Sánchez se refiere que “Erick Alberto Michael Guzmán Núñez, quien se desempeñaba como coordinador de la Secretaría General del Ayuntamiento, renunció al mismo el 30 de agosto, pero dicha desvinculación no fue comunicada en el tiempo preciso a pesar de la carta recibida, sino días después de que fue enviada la nómina, evento que permitió que éste apareciera en la misma y que se le depositara el sueldo que cobraba mensualmente en la nómina del Banco de Reservas”.

Observemos que Cruz Sánchez admite que Guzmán Núñez “renunció” el 30 de agosto”. O sea, que ese funcionario actuó de manera correcta al renunciar puesto que ya había sido designado por decreto del presidente Luis Abinader en otra institución.

Sin embargo, el caos, la incapacidad o el desgano de ciertos funcionarios del ASDE a no comunicar “en el tiempo preciso” la carta que depositara Guzmán Núñez.

Lo hicieron “días después de que fue enviada la nómina”, pero no dice cuántos días después fue que se produjo la desvinculación del ex funcionario.

El regidor perremeísta Abel Matos ha informado de que, aunque Guzmán Núñez renunció con día uno de septiembre, fue apenas el 15 de Octubre cuando lo sacaron de nómina. O sea, un mes y 15 días después.

Debido a esa tardanza en realizar ese trámite burocrático elemental simple, a Guzmán Núñez le depositaron en su cuenta el sueldo que él ganaba sin su conocimiento.

El día cinco de octubre, tras ser advertido de que le habían hecho el depósito en su cuenta, Guzmán Núñez fue al ASDE y devolvió todo, hasta el último centavo.

En pocas palabras, el desorden lo tiene el ASDE que paga “por error” a funcionarios que ya no lo son.

El otro caso es del ex Secretario General del ASDE, Freddy Marcial Santana Martínez, quien fue “desvinculado” de esa institución el 27 de Abril pasado, tres días después de que Manuel Jiménez asumió la alcaldía.

Sin embargo, Santana Martínez “apareció” en la nómina de septiembre con el mismo cargo que tenía antes de ser “desvinculado” y con el mismo sueldo de RD$80,730.00, menos descuentos diversos.

Según el Director de Recursos Humanos, esa inclusión en nómina de Santana Martínez se debió a “otro error”, que ellos mismo cometieron.

-” El funcionario del Ayuntamiento dijo que el señor Santana Martínez no informó que había iniciado el proceso de pensión, por lo que el Ministerio de Administración Pública (MAP) mandó a que fuese, como corresponda a la ley, mantenido en nómina”, dice la nota.

Y agrega que este segundo “error se produjo cuando la empleada de Recursos Humanos colocó el nombre de Santana Martínez en el renglón de “empleados fijos” cuando debió ponerlo en “empleados pensionados”, pues está en curso un proceso de pensión” .

Asegura que “en ambos casos los errores fueron enmendados, y así se podrá constar en la nómina correspondiente a octubre”

Cruz Sánchez no explica qué sucedió con los RD$80,730.00 que, según lo publicado en el sitio web del ASDE le fueron pagados a Santana Martínez.

Ahora queda la pregunta en el aire ¿Cuántos “errores” similares han cometido en el ASDE durante los seis meses de gestión de Manuel Jiménez?

¿Cuánto dinero de la ciudad habrían sido derivados a cuentas no autorizadas?

El responsable de Recursos Humanos del ASDE concluye que: “es la prioridad del Ayuntamiento Santo Domingo Este manejarse con total transparencia en los manejos administrativos de todo tipo, por ello nos hemos abocado a estas explicaciones. Recalcamos que nuestros errores podrán ser humanos, pero jamás ilegales o no éticos”, enfatizó“.

Parece claro que esos “errores” fueron “corregidos” porque Ciudad Oriental los descubrió en los documentos oficiales del Ayuntamiento.

¿Cuántos “errores” similares pudieron ser cometido y que no han trascendido aún?

No parece que el municipio los eligiera para que estén cometiendo “errores” que le cuestan al municipio cualquier cantidad de decenas de miles de pesos.

Si “errores” de esa magnitud fueran cometidos en una empresa privada, ¿Qué sucedería con los responsables?

¿Por cuáles motivos el alcalde Manuel Jiménez escurre el bulto ante estos “errores”?

No hay que olvidar que hace varias semanas, el alcalde designó a un Intendente del Cuerpo de Bomberos sin seguir los procedimientos correctos lo que también fue otro “error”.

A continuación, la nota de prensa íntegra entregada a Ciudad Oriental por la Dirección de Comunicaciones del ASDE sobre el escándalo de los “errores”.

Director Recursos Humanos aclara casos relacionados a nómina

El director de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (SDE), Miguel Ángel Cruz Sánchez, afirmó que obedeció a dos errores humanos los casos de dos empleados de esa institución, los cuales ya no pertenecen a ella: Primero que se le depositara a uno su antiguo sueldo de RD$41,192.17 y que el otro apareciera en nómina fija cuando debiera estar en “nómina de pensionado”.

Según explicó Cruz Sánchez, el señor Erick Alberto Michael Guzmán Núñez, quien se desempeñaba como coordinador de la Secretaría General del Ayuntamiento, renunció al mismo el 30 de agosto, pero dicha desvinculación no fue comunicada en el tiempo preciso a pesar de la carta recibida, sino días después de que fue enviada la nómina, evento que permitió que éste apareciera en la misma y que se le depositara el sueldo que cobraba mensualmente en la nómina del Banco de Reservas.

El Director de Recursos Humanos expresó: “al percatarnos del error de inmediato establecimos comunicación con el señor Erick Alberto Michael Guzmán Núñez, y éste accedió a devolver el dinero (41,192.17), el cual depositamos en la Dirección Tesorería del Ayuntamiento”.

El otro caso del cual se han hecho eco algunos medios digitales, es referente al señor Freddy Marcial Santana Martínez, quien se desempeñaba como Secretario General de la pasada administración, y quien fue desvinculado el 27 de abril del año en curso, manifestó Cruz Sánchez.

Continuando el relato de los hechos, el funcionario del Ayuntamiento dijo que el señor Santana Martínez no informó que había iniciado el proceso de pensión, por lo que el Ministerio de Administración Pública (MAP) mandó a que fuese, como corresponda a la ley, mantenido en nómina.

“El error se produjo cuando la empleada de Recursos Humanos colocó el nombre de Santana Martínez en el renglón de “empleados fijos” cuando debió ponerlo en “empleados pensionados”, pues está en curso un proceso de pensión.”, aseguró .

En ambos casos los errores fueron enmendados, y así se podrá constar en la nómina correspondiente a octubre.

“Es la prioridad del Ayuntamiento Santo Domingo Este manejarse con total transparencia en los manejos administrativos de todo tipo, por ello nos hemos abocado a estas explicaciones. Recalcamos que nuestros errores podrán ser humanos, pero jamás ilegales o no éticos”, enfatizó.