Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R. D. Gracias a un trabajo constante, sostenible y con tintes de excelencia, la reconocida y talentosa actriz Nileny Dippton, se adueñó de los escenarios teatrales durante el presente año, logrando exquisitas críticas de la prensa especializada con cada propuesta presentada.

«Ha sido un año maravilloso. Haber tenido la oportunidad de protagonizar obras que tuvieron tanta aceptación del público y de la crítica especializada, han sido oportunidades que agradezco desde el fondo de mi corazón; no sólo por lo que han significado profesionalmente, si no también, por lo que me hicieron crecer como ser humano», confesó Dippton.

En el mes de febrero, la impresionante actriz presentó la obra «Isla de Sangre» de la autoría de Christian Martínez y la dirección de Fausto Rojas, en el nuevo Teatro Talassa, propiedad de Dippton y que está ubicado en los espacios para las artes Crismar RD.

«Significó mucho para mí, haber inaugurado Talassa con una obra de tal categoría, importancia y trascendencia. Por igual, es una gran alegría contar con mi propio espacio para proyectos que puedan aportar al país. Un lugar donde toda la familia puede disfrutar de las bellas artes», explicó la actriz, quien además del protagónico, fue la productora general de la obra.

Una propuesta teatral donde la emprendedora actriz realizó tan formidable actuación, que le valió para ser escogida como actriz del año en la categoría de Teatro, de los Premios Soberano 2024.

«Haber recibido tan importante galardón demostró que se impuso el buen teatro. Sabemos que es difícil dar inicio a una nueva manera de hacer teatro y creo que con «Isla de Sangre» lo hemos logrado», aseguró.

En ese mismo tenor, junto a la Compañía Nacional de Teatro, de la cual forma parte, en el mes de marzo fue invitada a participar en el Festival Internacional de Teatro, Progresista de Venezuela (FESITPVEN), plataforma donde presentó la obra «El último personaje de Cecilia B».

«Resultó todo un éxito esta obra autoría de Giovanny Cruz y dirección de Fausto Rojas. Ha sido tanta la aceptación, que hemos estado recibiendo invitaciones de otros países», comentó la artista.

De igual manera, la polifacética Nileny fue parte del elenco de la famosa obra «La Casa de Bernarda Alba», con la dirección de la reconocida actriz María Castillo y producción general de Fidel López, donde encarnó a Angustias, la hija mayor de Bernarda.

«Para mí fue todo un honor y deleite haber trabajado con un elenco de primera que lo dio todo en el escenario, respaldado por una producción y dirección, con base en el rigor y la pasión que amerita esta joya del teatro universal del gran Federico García Lorca», afirmó Dippton.

Y para cerrar con broche de oro, Nileny cerró exitosamente el Festival Nacional de Teatro 2024, (FENATE), con su impactante obra «El último personaje de Cecilia B», a casa llena, en el Palacio de Bellas Artes.

«Agradezco mucho al público que se dio cita al cierre de FENATE, con la obra» Cecilia B» del destacado dramaturgo Giovanny Cruz y dirigida por Fausto Rojas. Las personas quedaron maravilladas, se contagiaron con la magia de la puesta en escena y, de pies, no paraban de aplaudir», externó emocionada Dippton.

Por último, Nileny entiende que en el país existen muchas personas deseosas de hacer buen teatro lo cual significa «un gran aporte para esta generación, que necesita distraerse con actividades edificantes que alimenten el espíritu».