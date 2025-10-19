Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. La agencia Néfer Models Management, dirigida por la reconocida coach de modelos Nileny Dippton, anunció la realización de un casting internacional para seleccionar nuevos talentos de la próxima temporada de modelaje internacional y trabajos nacionales con diseñadores reconocidos.

El casting, solo para chicas, se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en las instalaciones de la agencia y del teatro Talassa, desde las 9:00 A.M. hasta las 3:00 P.M.

“Siempre nos hemos destacado por asegurar una preparación integral de las modelos. Buscamos perfiles exclusivos que trabajamos arduamente para que puedan pertenecer a importantes agencias internacionales”, afirmó Dippton.

Los requisitos para participar en el casting, incluyen una estatura mínima de 5’8″, con una edad entre 14 y 25 años, y deben presentarse con ropa simple y neutra, zapatos bajitos y sin maquillaje.

La agencia Nefer siempre se ha destacado por abrir las puertas a jóvenes de escasos recursos económicos y por trabajar de manera mancomunada con padres y allegados para garantizar transparencia en el proceso.

Modelos Néfer en importantes pasarelas

En estos momentos, una significativa cantidad de modelos, formadas por la agencia, se encuentran participando en importantes pasarelas internacionales.

«La espectacular modelo dominicana Laura Reyes modela por décima vez con la marca Prada; en tanto, Valentina Castro, Elka Valdespino y Yuliana Pérez están trabajando para Valentino», informó Dippton.

De igual manera, Elody Francois y Lorenny Castillo debutaron en París para Miu Miu y Lowe, junto a Yuliana Pérez.

«Otras modelos Néfer que están demostrando su talento en estos momentos son Rosciel Suárez quien debutó con Sommer Oficial, Elisa Peña con Simmerman, Ross Sánchez para Diessel y Raysa de Jesús para Zankov», informó la respetada caza talentos.

Asimismo, las prestigiosas marcas Carve, Balmain, Rabanne, Gabriela Hearts, Gianbatista Balli y Balenciaga han solicitado los servicios de espectaculares modelos Néfer.

Los interesados en obtener más información sobre el esperado casting, pueden lograrlo a través del correo [email protected], el teléfono (809) 605-9999 o las cuentas de Instagram @nefermodelsmanagement.