Agradecimientos Por Solidaridad

Por Rafael Vásquez García

Queremos extender nuestros más sinceros agradecimientos en nombre de nuestra familia, a todos los familiares, amigos, colaboradores, relacionados, colegas, compañeros de nuestro partido y miembros de otras organizaciones políticas, por tantas oraciones, gestos de cariño, voces de aliento y consuelo, por el inesperado fallecimiento de nuestra adorada hija Ramalys Vásquez Morel.

Infinitas gracias al Señor presidente Luis Abinader Corona, por el noble gesto de visitarnos en nuestro hogar, para personalmente ofrécenos las condolencias por tan irreparable pérdida y partida a los brazos del señor de nuestra hija.

Dr. Rafael Vásquez García