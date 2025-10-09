Fuente Externa

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) fue elegido por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) para recibir uno de los Galardones Industriales 2025, por su valiosa labor institucional a favor de los derechos de los consumidores y fomentar la formalidad en el comercio a través de las buenas prácticas en el sector industrial.

La AIRD explicó que la entidad que dirige Eddy Alcántara fue escogida para recibir el premio porque ha demostrado un firme compromiso con el fortalecimiento del entorno productivo de la República Dominicana, actuando como un puente entre los derechos de los ciudadanos y el desarrollo del sector industrial nacional.

“Su labor ha sido determinante en la construcción de un mercado justo, transparente y competitivo, donde se conjugan la confianza de los consumidores y la competitividad de las empresas”, sostuvo la entidad empresarial a través de un comunicado.

Destacó asimismo, que, con una gestión marcada por la transparencia, la innovación y la colaboración interinstitucional, “Pro Consumidor ha impulsado políticas, programas y acciones que trascienden el ámbito de la protección al consumidor, impactando directamente en la sostenibilidad y la formalización del aparato productivo”.

Señaló que entre sus principales aportes se destaca el programa de inspección y vigilancia nacional, que ha alcanzado más de 45,000 establecimientos comerciales en todo el país, promoviendo la formalidad y combatiendo las prácticas desleales que afectan a la industria.

Subrayó que, gracias a estas acciones, se han retirado más de 38 millones de productos en mal estado o fuera de norma, fortaleciendo la inocuidad y la calidad de los bienes en el mercado.

Además, que, en coordinación con el sector industrial, la entidad defensora de los derechos de los consumidores “ha asumido un rol protagónico en la lucha contra el comercio ilícito de alcohol, tabaco, combustibles y medicamentos, garantizando un entorno más seguro y competitivo para la producción nacional”.

La asociación que agrupa a los industriales del país subrayó el liderazgo internacional, representando a la República Dominicana en organismos multilaterales y alcanzando la presidencia de la Red Internacional de Protección del Consumidor y Aplicación de la Ley (ICPEN) para el período 2025-2026, convirtiendo al país en referente global.

“Pro Consumidor también ha fortalecido sus capacidades técnicas mediante alianzas estratégicas con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y la acreditación ISO 17020, y ha impulsado procesos de modernización tecnológica con plataformas digitales que facilitan el acceso y la eficiencia de sus servicios”, precisó.

La AIRD siguió diciendo que por su aporte en la formación académica y en la generación de conciencia sobre el consumo responsable, la entidad defensora de las personas consumidoras ha sido igualmente valorada por universidades y organizaciones nacionales.

Recalcó que la gestión de Pro Consumidor no solo ha fortalecido la confianza en el mercado interno, sino que ha abierto oportunidades para la industria nacional en escenarios internacionales.

Al respecto, destacó su liderazgo en foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD-ONU), el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha permitido colocar a la República Dominicana en el mapa global de buenas prácticas en materia de consumo y competitividad, generando un clima de mayor seguridad jurídica y comercial que beneficia directamente al sector productivo.

Asimismo, la expansión territorial de sus servicios, con nuevas oficinas y puntos de atención en provincias estratégicas, ha contribuido a crear un ecosistema más inclusivo y equitativo. Esta descentralización garantiza que tanto consumidores como industrias cuenten con un respaldo institucional cercano, fortaleciendo el tejido empresarial en todo el país y consolidando la corresponsabilidad entre Estado, ciudadanía e industria para alcanzar un desarrollo sostenible y competitivo.

La AIRD destacó su contribución a la formalización, la calidad, la transparencia y la competitividad productiva hacen de Pro Consumidor la institución merecedora del Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial 2025.

El acto de entrega de los galardones se realizará el jueves 6 de noviembre de este año a las 8:30 de la mañana en el salón Garden Tent, del hotel Embajador, de la capital.