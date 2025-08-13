Alcaldía SDE será sede del primer Congreso Internacional de Transformación Digital IA 2025

Fuente externa

Santo Domingo Este.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), realizará el Primer Congreso Internacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (IA), que se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto del presente año, en el Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”. El encuentro reunirá a líderes nacionales e internaciones, expertos en inteligencia artificial, que abordarán los temas más actualizados de innovación y transformación digital, con el objetivo de fomentar el uso responsable de la IA para el desarrollo social, económico y tecnológico de la ciudad.

El congreso está orientado a niños, jóvenes, adolescentes, académicos, representantes del sector público y privado, así como empresarios, farmacéuticos, emprendedores e innovadores. La directora de Gabinete del ASDE, Madeleine Capellán, destacó el compromiso de la institución con la modernización y la innovación.

“Como Ayuntamiento, reafirmamos que hemos elegido ser protagonistas de esta transformación, modernizando nuestros procesos para que los servicios municipales lleguen más rápido y con mayor eficiencia, al mismo tiempo que acompañamos a la juventud para que sean creadores e innovadores, no simples consumidores de herramientas ajenas”, expresó Capellán.

De su lado, Alice Myriam Granell, Ceo de Brain School e International Brain Center, educadora con experiencia en el campo de los proyectos innovadores, resaltó la importancia del evento y dio a conocer el programa, el cual está integrado por ponencias dirigidas a empresarios y ejecutivos de la industria manufacturera, farmacéutica, tecnológica y de servicios; funcionarios públicos y responsables de innovación; así como docentes, investigadores y gestores académicos.

Mientras que, Gabriel Estévez, director de la Juventud del ASDE expresó que “este es el primer congreso de Inteligencia Artificial que realizamos, una iniciativa que refleja el compromiso de la Alcaldía y del alcalde Dío Astacio con la innovación y la tecnología. Nuestro objetivo es que los munícipes conozcan, aprovechen y utilicen de forma efectiva el potencial de la IA, acercando esta herramienta a todas las edades y sectores del municipio”, puntualizó.

El congreso, también, está abierto para niños, adolescentes y jóvenes, a partir de los 7 años, quienes disfrutarán de la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de la inteligencia artificial. Tendrán la posibilidad de inscribirse de manera gratuita a través de un link que será publicado por la Alcaldía de Santo Domingo Este.

Las actividades contemplan conferencias magistrales, paneles de expertos internacionales, talleres prácticos, rondas de networking, exhibiciones tecnológicas y espacios para alianzas estratégicas.