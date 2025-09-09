Algo Esta Fluyendo En La ADP Bonao

Por el profesor Rafael Jiménez Abad

• En las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores en Bonao la mayoría magisterial votó por un candidato independiente y de probada vacación en la defensa popular, el actual presidente Raúl Martínez.

• Con tan solo meses la nueva directiva acumula varias victorias pequeñas.

• Están estructurando un departamento jurídico para la defensa en los tribunales de los abusos del poder y de los particulares contra el gremio y su membresía, sin dejar de usar la lucha en las calles.

• Analizan y denuncian la corrupción, enfrentando al poder, a sus vasallos y a ley mordaza 53-07 contra ´´delitos de alta tecnología contra los sistemas de comunicación e información´´ fabricada en realidad para silenciar, intimidar e impedir la exposición pública y abierta de los actos de malversación, ineficiencias e incapacidades de los funcionarios.

QUERELLA Y REVUELO NACIONAL

Enfrentado a una querella por denuncia de corrupción en uno de los distritos escolares de Bonao, Raúl Martínez, actuando como vocero del magisterio se vió a un paso de un procesamiento judicial que incluía un registro de antecedentes penales sin incluir el devenir posterior contra él en el curso de esa querella manipulable desde el poder político.

Pero sobrevino la acción de cuerpo del profesorado de Bonao y en la vista ante la fiscalía cientos de ellos inundaron al palacio de justicia hasta que Martínez salió sin querella.

A partir este hecho el gobierno quiso montar a través de sus vasallos y vasallas, una cabeza de playa contra toda la Asociación Dominicana de Profesores-ADP- a nivel nacional quejándose porque el magisterio suspendió las clases ese día martes 26 de septiembre para ir a la fiscalía a un caso ´´privado de Raúl´´.

No era un caso privado de Raúl, él hizo la denuncia, comprobada por demás, con los documentos e manos, en tanto presidente de la ADP Bonao.

El profesorado acudió en masa en defensa de su gremio y denunció allí que varias escuelas no habían comenzado la docencia al inicio del año escolar 2025-2026 por ineficiencias e incapacidades del ministerio de educación.

UN HORIZONTE NUEVO PARA UNA ADP QUE FLUYE

Por las manos de maestras y maestros pasa la niñez y la joven generación del país.

ALGO ESTA FLUYENDO EN LA ADP BANAO

Aparece una Inteligencia de cuerpo

Esto no es cualquier cosa

Es la posibilidad de contribuir con la alta conciencia necesaria para transformar la sociedad dominicana hoy a la deriva.

El profesorado debe ir explorando, descubriendo, anotando y compartiendo los condicionados contenidos, las ausencias, datos y las prácticas que están presentes en el sistema educativo dominicano que lo hacen palanca de apoyo al modelo capitalista que programa y condiciona a la población del mañana que le ha permitido a la elite explotadora mantenerse en el poder.

Algunos ejemplos de las cosas que están ausentes, agazapadas o a la clara en la educación dominicana:

1- En el libro de caligrafía de 4to de primaria aparecen las ´´inocentes´´ frases:

a) ´´ Los legisladores nos representan´´ sin ninguna matización que incluya la características de esa representación.

b) ´´ Trabajando colaboramos con Dios´´ frase que dicha de esa manera despoja al niño o niña de todo su potencial creativo aparte de inducirles a que el trabajo no es lo que es en esta sociedad: la venta al capitalista del sacrificio y la energía del trabajador/ra por una miseria salarial.

c) ´´12 de octubre, llegada de los Españoles´´ y ´´Cristóbal Colon, marinero genovés´´ Se dice en el mismo libro, dejando solas esas frases, sin acompañarlas en la forma sencilla y adecuada que corresponda con otra que informe el inicio del coloniaje y del exterminio de los aborígenes.

2- Mi hijo leía la clase de sociales mientras yo conducía y de repente escucho: dictadores latinos: Pinochet, Somoza, Videla, Stroessnor y Fidel Castro. Me estacioné y le explique por qué Fidel no debía estar en esa lista.

3- En la educación dominicana no aparecen transversamente los contenidos siguientes:

A) Formación medioambiental E) Como ser resilientes

B) Amor a la familia F) Alimentación efectiva y saludable

C) Como ser feliz G) La salud desde la naturaleza

D) La solidaridad H) Prácticas espirituales

4- Por qué el deporte es una materia de relleno que debería ser impartida diariamente no solo para el desarrollo físico sino también para el equilibrio mental y cerebral en un mundo donde la joven generación es rehén y víctima de las redes sociales.

5- Las bellas artes han sido borradas de los contenidos como una forma de aniquilar la creatividad.

6- Libros de textos: son las empresas capitalistas, las editoras, influenciadas por organismos del imperio y llevadas de las manos por las cúpulas del ministerio, las que imponen los contenidos.

Paro de contar estas cosas porque como ellas aparecerán muchas.

Maestros y maestras no es necesario que una visión como esta venga de arriba, podemos irla introduciendo en cada catedra, en cada interacción con nuestros alumnos, mientras la ADP nacional desata las amarras.

Adelante pues hacia un nuevo horizonte.