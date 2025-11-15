“América-Abya Yala y RD convoca jornada internacional contra la guerra a Venezuela”

Fuente externa

Organizaciones de toda América -Abya Yala- han convocado una Jornada Internacional contra la guerra a Venezuela y por la paz en el Caribe. Desde la República Dominicana nos sumamos a este llamado en defensa de la soberanía de Venezuela y de los pueblos, y en rechazo a los intentos guerreristas impulsados por el gobierno de Estados Unidos en la región de El Caribe.

El ejército estadounidense ha iniciado el despliegue acelerado de portaaviones, destructores, aviones de combate y submarinos nucleares hacia las cercanías de Venezuela, mientras amenaza a Colombia y refuerza su presencia militar en el Caribe. Al mismo tiempo, altos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, promueven abiertamente el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y la sustitución del presidente Gustavo Petro, en un claro intento de desestabilizar la región. Estas acciones representan el preludio de otra guerra interminable destinada a someter a los pueblos caribeños a sus intereses imperialistas, violando su soberanía.

Denunciamos y rechazamos las acciones bélicas y los ataques que, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, amenazan la paz y han cobrado la vida de más de 70 personas, entre ellas pescadores de Trinidad y Tobago, de Colombia y otros pueblos. En República Dominicana, activistas de derechos humanos han denunciado que entre las víctimas se encuentran un ciudadano dominicano de Pedernales y un haitiano de Anse-à-Pitre, en un ataque ocurrido en aguas dominicanas, mientras el gobierno dominicano se hace cómplice y permite la vulneración de la soberanía nacional y el asesinato de esos ciudadanos.

Reafirmamos que el Caribe debe seguir siendo una Zona de Paz y exigimos respeto a la soberanía de Venezuela. En tal sentido, invitamos al pueblo dominicano a participar en las actividades de la Semana de Solidaridad contra la guerra:

Sábado 15, 4:00 p.m. – Parada “No a la Guerra”, en el Parque Independencia.

Miércoles 19, 10:00 a.m. – Entrega de documento en la Cancillería por la paz y el respeto a nuestra soberanía.

Sábado 22, de 3:00 a 8:00 p.m. – Cinco horas por la Paz: No a la guerra.

Domingo 23 – Expresiones en redes sociales contra la guerra a Venezuela, bajo las etiquetas:

#NoALaGuerra #ElCaribeZonaDePaz #VenezuelaEsEsperanza #VenezuelaNoEstáSola

Llamamos a todos los movimientos sociales, organizaciones y ciudadanos a sumarse y promover actividades en todo el país en defensa de la paz y contra la guerra.

¡Por la paz, la soberanía y la unidad de los pueblos del Caribe y de la Patria Grande: no a la guerra!

Partido Patria Para Todos -PPT-, Partido Comunista del Trabajo -PCT-, Movimiento Caamañista -MC-, Movimiento Popular Dominicano -MPD-, Fuerza de la Revolución -FR-, Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, Agenda Solidaridad, Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba y Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó”