El Palacio Nacional advierte que “no es el momento de bajar la guardia”

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 6,972 Fallecidos: 301 Recuperados: 1,301 Activos: 5,370

Por Robert Vargas

En el Palacio Nacional están totalmente convencidos de que no es el momento de bajar la guardia en la actual guerra contra la Covid-19. Si lo hacen, podría suceder lo mismo que a la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, donde, convencidas de que habían vencido al coronavirus, levantaron las medidas de emergencia y ahora padecen una segunda oleada de la enfermedad, que es peor que la primera.

Algunos sectores en República Dominicana, dan la impresión de que apuestan al caos sanitario y, mientras por una parte dicen que combaten al Covid-19, por lo bajo tienen un verdadero ejército reclamando que se abran las compuertas a los negocios para “dinamizar la economía”, sin pensar lo que podría derivarse.

Hoy, el Poder Ejecutivo ha decretado otros 17 días del estado de emergencia, lo que implica que se mantendrá durante ese período el toque de queda y otras disposiciones para obligar al distanciamiento social.

En México, su presidente no consideraba necesario adoptar drásticas medidas de distanciamiento social, puesto que tenía el interés de mantener a buen nivel la economía. Consecuencia, la prensa internacional informa hoy de que en un solo día, el país azteca ha registrado 127 nuevas muertes, con los que ya suman 1.859 fallecimientos desde el inicio de la epidemia.

Por igual, en Brasil, donde su presidente Jail Bolsonaro, quien ganó la presidencia con el respaldo masivo de las sectas evangélicas, tachó al Covid-19 de ser una “simple gripecita” y se opone al distanciamiento social, ya ha contabilizado 5.083 fallecidos y 73.000 contagiados.

Bolsonaro se la ha tomado a la ligera y se burla de su propio país al decirle.

“¿Qué quiere que haga? Soy Mesías pero no hago milagros, la vida es así”.

De Estados Unidos ni hablar, allí es el desastre total y, aún así, su presidente Donald Trump quiere dar riendas sueltas al mercado y acabar con el distanciamiento social.

En medio de este ambiente mundial que apunta al desastre, y cerrando los oídos a los sectores que abogan por el relajamiento de las disposiciones adoptadas en República Dominicana, el gobierno ha decidido mantener el toque de queda, con el apoyo del Congreso Nacional, mientras avanza en distintos frentes tratando de evitar caer en el caos sanitario que han padecido otros país, como Italia, Estados Unidos y España, por ejemplo.

Esta noche. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus COVID-19, lo ha resumido de la manera siguiente en una de sus ya comunes y habituales intervenciones ante el país, la que les dejamos a continuación

Declaraciones de Gustavo Montalvo

Hoy el Presidente Danilo Medina ha firmado el decreto que amplía por 17 días el estado de emergencia en nuestro país, tal y como aprobó el Poder Legislativo.

De la misma forma, el Presidente firmó el decreto que extiende el toque de queda por 17 días. El horario del toque de queda permanece inalterado, de 5 de la tarde a 6 la mañana.

Es momento de reiterar que, en esta ampliación del periodo de emergencia, continúan vigentes todas las demás restricciones establecidas, incluida la prohibición de apertura de negocios, las restricciones a los desplazamientos de la población salvo que se trate de cuestiones de necesidad y todas las recomendaciones de higiene y distanciamiento social, incluyendo por supuesto la prohibición de reuniones y aglomeraciones, tanto en espacios públicos como privados.

Insisto, no podemos tomar a la ligera las precauciones ante esta pandemia para la cual aún no existe vacuna ni otro remedio de prevención que no sea, sencillamente, evitar el contagio.

Hoy también, el Gobierno dominicano ha remitido al Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral que preside el senador Luis René Canaán, su tercer informe sobre las medidas adoptadas durante el estado de emergencia para combatir el COVID-19.

Dichos informes, remitidos los días 1, 15 y hoy 30 de abril detallan el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para mitigar los efectos de la pandemia, desde las dimensiones sanitaria, económica, social y normativa.

De esta forma, el Gobierno dominicano da fiel cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales, específicamente el artículo 29 de Ley núm. 21-18 que regula los estados de excepción.

Además de estos informes remitidos al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo ha procurado comunicar sobre la declaratoria del estado de emergencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, así como de la propia Ley que regula los estados de excepción.

A modo de ilustración, en las medidas de carácter económico se ha comunicado sobre el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y el programa Quédate en Casa, exponiéndose acerca de su funcionamiento y fuentes de financiamiento, así como los criterios para determinar sus beneficiarios y la cantidad de estos.

De igual forma se han detallado las demás medidas económicas adoptadas por la Junta Monetaria y el Banco Central; los ministerios de Hacienda y Economía; el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social; y Banca Solidaria.

Asimismo, se comunican las medidas para proteger sectores particulares del tejido productivo del país como las mipymes, los productores nacionales y los propios trabajadores tanto públicos como privados. También se comunican las medidas para garantizar la provisión de alimentos, productos y servicios esenciales, incluyendo las adoptadas en coordinación con los ayuntamientos para el funcionamiento de los mercados municipales.

En estos informes se detallan medidas que el Poder Ejecutivo ha adoptado para dar respuesta a eventos puntuales ocurridos durante el estado de emergencia como los confinamientos especiales de los municipios de San Francisco de Macorís y Puerto Plata.

Puesto que la Constitución y la Ley núm. 21-18 también disponen que se informe sobre la evolución de la situación, en las distintas rendiciones se van exponiendo las metas alcanzadas gracias a las medidas adoptadas.



Estimados compatriotas,

Efectivamente, a lo largo de este periodo de emergencia hemos dado un seguimiento diario a todos los aspectos relacionados con el COVID-19 desde el estado de cada paciente al estado de nuestros recursos de salud en cada provincia.

Para realizar esta labor de seguimiento, ha sido de especial ayuda contar con la plataforma integral de inteligencia epidemiológica del C5I, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, operado por las Fuerzas Armadas.

Esta plataforma recopila e interconecta toda la información de varias entidades del sector público, tales como el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, Centro Nacional de Emergencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, así como de laboratorios y clínicas privadas.

La plataforma muestra cuántas camas están disponibles en la provincia. Pero también la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos y ventiladores mecánicos. De igual forma, la plataforma muestra la disponibilidad de ambulancias para el transporte hacia el hospital.

Esta interconexión de datos permite también llevar a cabo un protocolo donde las personas con síntomas o que han dado positivo reciben visitas para evaluar según las condiciones de salud y comunitaria, se decide aislamiento domiciliario, traslado o albergue o ingreso hospitalario.

En casos de aislamiento domiciliario o traslado a albergue, se le entrega los medicamentos indicados, y se da seguimiento presencial y telefónico. En caso de ingreso hospitalario, se coordina el traslado en ambulancia COVID-19.

Hasta el momento en todo el país se han realizado unas 6,463 visitas domiciliarias, la mayoría de ellas en La Vega, Puerto Plata, Santiago, Distrito Nacional Santo Domingo y Duarte.

Para reforzar nuestro inventario de medicamentos, se han adquirido 1 millón de tabletas de hidroxicloroquina luego de un proceso de compras realizado por PROMESE, y hace varios días se adjudicó una segunda compra igualmente por 1 millón de tabletas, con lo cual se asegura tratamiento para 100,000 personas.

Además, el gobierno ha recibido donaciones del sector privado de unos 8 mil tratamientos adicionales.

También, para las pruebas del coronavirus hemos realizado procesos de compras públicas y donaciones privadas.

A la fecha, se han aplicado casi 100,000 pruebas entre rápidas y PCR.

Recordamos por último que todos los pacientes dominicanos tienen acceso gratuito a la prueba, gracias a los recursos liberados del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), independientemente de si la prueba se realiza en el sistema público o en los laboratorios privados.

Señoras y señores,

En cuanto a nuestro plan de ampliación de las camas hospitalarias para atención del COVID 19 hasta la fecha se han habilitado unas 2,856 camas en todo el país.

De esas camas hay una ocupación de unas 563, por lo que se tiene disponibilidad de 2,293 camas para recibir nuevos pacientes de los 150 centros habilitados para COVID-19 en todo el territorio nacional.

De igual forma, se ha tenido activa comunicación con las clínicas privadas para especializar algunas áreas para atención de pacientes de COVID-19, con la debida separación del resto de la infraestructura para evitar contaminación cruzada.

En cuanto a ventiladores, se han dispuesto unos 133 ventiladores para los pacientes de COVID-19, de los cuales al cierre de este mes se han utilizado unos 40, estando disponibles unos 93 ventiladores.

También estamos coordinando las instituciones para asegurar la disponibilidad y calidad del agua, pues el agua no solo es imprescindible para la vida diaria sino también para mantener la higiene necesaria para controlar la propagación del COVID-19.

Por eso la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) trabaja en coordinación con los ministerios de Defensa y de Obras Públicas en la desinfección de los espacios públicos y privados del Gran Santo Domingo y muchas otras ciudades del interior, destacando las zonas vulnerables.



El INAPA por su parte ha ido ejecutando un plan de continuidad del servicio con el objetivo de mantener la operación de 243 acueductos en todo el país con una producción en el mes de marzo de casi 48 millones de metros cúbicos al mes.

Se siguen también realizando de manera intensiva los operativos de limpieza y desinfección en todas las plantas de tratamiento de agua potable en municipios como San Francisco de Macorís, Monte Plata, Sabana Grande de Boya, Las Matas de Farfán, San Cristóbal, Rancho Arriba, Sabana Larga, Juan Luis – Los Arroyos, Monte Negro, entre otros.

El Laboratorio de Calidad de la institución se ha mantenido realizando procesos de muestreo y controles de calidad, en todos los sistemas.

Y en las distintas comunidades donde por alguna razón existe deficiencia de servicio se ha dispuesto la distribución del agua potable a través de 181 camiones cisternas, asegurando que todos los ciudadanos estén abastecidos en todo momento.

Señoras y señores,

Como parte de su esfuerzo para asegurar el abastecimiento de la canasta alimenticia básica el Banco Agrícola de la República Dominicana a partir de esta semana aplicará las siguientes medidas.

En primer lugar, renegociar y reestructurar, los préstamos de todos los clientes afectados, fijando los plazos necesarios, según sus capacidades y garantías, de hasta 12 años para el pago del préstamo.

Esta disposición toma en cuenta la fijación de cuotas periódicas de acuerdo con los renglones productivos, el período de recolección o tiempo de salida de los bienes de las empresas agropecuarias, y el flujo de ingresos previstos en la actividad productiva.

La decisión del Banco Agrícola toma en cuenta, también, la capacidad de pagos y los excedentes que pueda generar el negocio de manera que le permita mantener su calidad de cliente, la seguridad de su familia y la estabilidad de sus empresas.

El programa de reestructuración de la Cartera Crediticia que se ha dispuesto, con la aprobación del Directorio del Banco Agrícola para los sectores indicados, se ampliará, según la actividad, hasta un plazo máximo de 12 años, para los préstamos vigentes.

Los nuevos proyectos de desarrollo se financiarán a los mismos plazos, y en los casos que fueren necesarios, se podrá llegar hasta los 15 años, teniendo como base la existencia de garantías sólidas, preferiblemente hipotecarias.



En segundo lugar, el Banco Agrícola ajustará sus tasas de interés hasta un máximo de 8% anual, lo que, sin duda será de mucho beneficio a los sectores productivos.

Además, con estas nuevas políticas de flexibilización del crédito del Banco Agrícola, priorizará los financiamientos de tecnologías como los sistemas de fertirrigación, que permitan un cambio en el modelo de riego tradicional de inundación, por uno más eficiente en el uso del agua.

Por último, para atender todas estas necesidades, se ha dispuesto que el Banco Agrícola reciba nuevos recursos para atender el incremento en la demanda de crédito de los sectores productivos.

Estimados compatriotas,

El fin de semana que entra es un fin de semana largo, con ocasión de la celebración del día del trabajo.

En este sentido, quiero enfatizar que, no solo se mantiene el toque de queda, sino también la obligatoriedad de distanciamiento social y de no aglomeración de personas.

Y estas disposiciones son aplicables también a recintos vacacionales privados, así como urbanizaciones, o residencias de veraneo.

Continúan igualmente clausurados los balnearios públicos, playas o piscinas, así como los traslados vacacionales.

Como hemos dicho en otras ocasiones, no es momento de bajar la guardia.

Mantengamos como pueblo la actitud de responsabilidad que estamos demostrando. Pongamos primero el interés común. Solo así conseguiremos seguir salvando vidas y derrotar esta pandemia y eliminarla de nuestro país.



Muchas gracias