Anuncian campaña nacional de solidaridad ´´Cuba no está sola´´

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Santo Domingo, RD. – Diversas organizaciones sociales, culturales, comunitarias, solidarias y patrióticas de la República Dominicana hicieron un llamado a fortalecer la solidaridad con el pueblo de Cuba, destacando los históricos lazos de hermandad entre ambos países y la necesidad de impulsar acciones concretas de apoyo ante las dificultades que enfrenta actualmente la nación cubana.

Durante una rueda de prensa en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), los participantes recordaron que la relación entre el pueblo dominicano y cubano va más allá de la cercanía geográfica, pues está marcada por una historia común de luchas por la dignidad, la justicia social y la soberanía de los pueblos del Caribe.

Asimismo, resaltaron el papel internacionalista que ha desempeñado Cuba desde el triunfo de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, período a partir del cual el país ha extendido su cooperación solidaria a múltiples naciones del mundo.

Los organizadores subrayaron que durante décadas brigadas médicas, maestros y especialistas cubanos han brindado apoyo en comunidades vulnerables, así como en situaciones de desastres naturales, epidemias y emergencias sanitarias en distintos continentes. En ese sentido, afirmaron que la solidaridad con Cuba constituye también una forma de corresponder a ese compromiso histórico del pueblo cubano con otras naciones.

La campaña nacional de solidaridad con cuba indicó que habrá una serie de jornadas de actividades en los municipios y provincias del país, que incluyen la recolección de medicamentos, insumos médicos, materiales de uso cotidiano y la promoción de iniciativas de cooperación energética, entre ellas el envío de kits solares que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población, para ser enviados a Cuba.

Los convocantes enfatizaron que cada gesto solidario representa un acto de hermandad entre pueblos y reafirmaron que la cooperación entre las naciones del Caribe es fundamental para enfrentar los desafíos actuales.

“Cuando los pueblos se unen en solidaridad, ninguna dificultad puede derrotarlos”, concluyó la nota.

Entre las organizaciones y personalidades del mundo académico, social, cultural y educativo se encuentran

Dr. Ramón Antonio- Negro- Veras

Mtra. Rosalía Sosa

Sixto Gabin, Ángel Cuello, Zoraida Trinidad y Adhamilka Espinal.

Asociación Dominicana de Profesores(ADP)

Roberto Payano

Isabel Tejeda

Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba

Dr. Manuel María Mercedes Medina

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Freddy González

Fundación Maximiliano Gómez

Ramón Nolasco Martinez

Asociación de Empleados de la UASD (ASODEMU)

Juana Núñez

Efrain Sánchez Soriano

Unión Clasista de Trabajadores (UCT)

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas( CONAMUCA)

Luzeneida Mejía

Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT)

Rafael Báez(COCUYO)

Juan Carlos Espinal

Manuel Salazar

Guillermo Docoudray

Saladín Percel

Bloque Popular Jesús Adón

María Teresa Cabrera