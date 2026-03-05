Aprueban crear accesos desde la Marginal hacia la Autopista de Las Américas para reducir congestión en SDE

El proyecto fue aprobado a unanimidad por la Sala Capitular del ASDE y contempla inicialmente dos accesos, con una enmienda que permitiría hasta cuatro aperturas si las autoridades del tránsito lo consideran viable

Santo Domingo Este.– La iniciativa presentada por el regidor de la circunscripción número 3, Wander García, para crear nuevos accesos desde la avenida Marginal de Las Américas hacia la Autopista de Las Américas fue aprobada a unanimidad este jueves por la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE).

La propuesta busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en sectores como Los Frailes, Brisas, Los Molinos y zonas cercanas, donde el crecimiento poblacional y comercial ha incrementado significativamente el flujo de tránsito.

De acuerdo con el proyecto aprobado, inicialmente se plantea la construcción de dos accesos que permitan una entrada más directa desde la avenida Marginal hacia la autopista principal, lo que contribuiría a disminuir los tapones en intersecciones críticas y mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos.

Durante la sesión del concejo también se aprobó una enmienda que permitiría ampliar el proyecto hasta un máximo de cuatro aperturas, en caso de que las autoridades del tránsito y los estudios técnicos determinen que es viable y necesario para mejorar la circulación en la zona.

Entre los puntos propuestos para la construcción de los accesos figuran áreas ubicadas en la avenida Marginal de Las Américas, entre las calles Fausto Ceja Rodríguez y Edén, en el kilómetro 12 de Los Frailes, cerca del supermercado La Sirena, así como entre las calles Jiménez Hijo y Edén, en el kilómetro 10.5 del mismo sector, próximo al supermercado Bravo.

La resolución establece además que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este deberá coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para el diseño, aprobación y ejecución del proyecto conforme a las normas de ingeniería vial.

Según se explicó, la creación de estos accesos también facilitaría el desplazamiento de vehículos de emergencia como ambulancias y camiones de bomberos, que actualmente enfrentan dificultades para movilizarse con rapidez debido al congestionamiento en la zona.

Asimismo, se indicó que la medida contribuiría a mejorar la seguridad vial, optimizar el flujo vehicular y fortalecer la conectividad del municipio con otras zonas del país, además de apoyar el desarrollo comercial y urbano de los sectores ubicados a lo largo de la Marginal de Las Américas.