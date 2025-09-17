ASDE compra poloshirt a más de RD$ 4 mil la unidad y estimaron pagar botas a RD$ 5, 800 pesos cada par

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – Parece que el alcalde Dioris Anselmo Astacio (Dío), está decidido a equipar con indumentarias militares a la seguridad municipal, y que bueno, sin embargo, saber que un total de 100 poloshirt negros lisos le costaron al municipio RD$ 4,100.00 pesos la unidad, y que cada par de botas fueron estimadas a RD$ 5,800.00, es inevitable que los ojos se nos pongan como el de las vacas aquellas.

¿Cuáles son las características que tienen estos poloshirt negros lisos que le costaron al municipio RD$ 4,100 cada uno?

¡Su santísimo!

Bueno, seguro estos poloshirt han sido hecho con el material de la capa de Superman y el traje de La Mujer Maravilla, a prueba de balas y demás, y si así fuera…

¿Entonces para qué son los Chalecos Tácticos Multiusos?

¡Ah!

Verdad, no les he dicho…

Fueron varias indumentarias para las cuales el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) dispuso un fondo de RD$, 1,500.00 pesos.

Entre estas se encuentran cascos tácticos, chalecos tácticos multiusos, los famosos poloshirt negros lisos y botas negras tipo tenis.

Las estimaciones en los precios de estos artículos por unidad de parte del equipo de Dío fueron las siguientes…

50 Cascos Tácticos a RD$ 3,800 la unidad, para un total de RD$ 190 mil pesos.

100 Chalecos Tácticos Multiusos a RD$ 3,100 la unidad, para un total de RD$ 310 mil pesos.

100 Poloshirt Negros Lisos a RD$ 4,200 la unidad, para un total de RD$ 420 mil pesos.

100 Botas Negras Tipos Tenis a RD$ 5,800 la unidad, para un total de RD$ 580 mil pesos.

Esas fueron las estimaciones del ASDE, por suerte, si así se le podría llamar, se le adjudicó el contrato a la empresa Leamval Services Group, SRL, con la que algunas cosas saldrán a un precio menor de lo estimado…



Los Cascos a RD$ 3,500, los Chalecos a RD$ 3,100, los Poloshirt Negros Lisos a RD$ 4,100 por unidad, y cada par de Botas Tipos Tenis a RD$ 300 pesos cada par.

Las “Botas Tipos Tenis” baratas me las hallo, claro, dada la diferencia del estimado echo por el equipo del alcalde, a RD$ 5,800 el par, uno pregunta cuáles son los parámetros de esas estimaciones.

Pero lo que me sigue retumbando es el costo por cada “Poloshirt Negro liso”, RD$ 4,100 pesos la unidad.

¡Caramba!

Cuando vean al alcalde Dío por favor me le preguntas…

¿Qué es lo que tienen esos poloshirt?

¿ASDE pretendía comprar 500 uniformes a más de RD 6 mil pesos la unidad?