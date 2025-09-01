Asociación de Jugadores de Baloncesto de Yamasá reconoce a Víctor Pichardo por su apoyo al deporte

Fuente externa

Yamasá, Monte Plata.– La Asociación de Jugadores de Baloncesto de Yamasá (ASOJUBAYA) entregó un reconocimiento especial al director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, en agradecimiento por su constante respaldo al deporte y a la juventud de la provincia de Monte Plata.

La entrega se realizó en el marco del sexto juego de la serie final del Torneo de Baloncesto Superior de Yamasá 2025, donde los Paragüeros de Peralvillo se proclamaron campeones tras vencer a los Atléticos de San Miguel en un partido cargado de intensidad y con gran apoyo de fanáticos que abarrotaron las gradas.

Apoyo al desarrollo deportivo

La directiva de ASOJUBAYA destacó que el reconocimiento a Víctor Pichardo obedece a su apoyo constante al deporte en la provincia, contribuyendo a que eventos como el torneo superior de Yamasá se desarrollen con éxito y brinden oportunidades de crecimiento a jóvenes atletas.

El torneo

El campeonato reunió a los principales equipos de la zona y se convirtió en un espacio de integración comunitaria, donde se promovió el talento local, la sana competencia y el fortalecimiento de valores a través del baloncesto. La final generó un ambiente de fiesta deportiva en Yamasá, con un gran respaldo de las autoridades locales, dirigentes deportivos y la población.

Con este reconocimiento, ASOJUBAYA reafirma su compromiso de fomentar el deporte como herramienta de desarrollo social y comunitario, y valora el rol de instituciones y personalidades que, como Víctor Pichardo, respaldan de manera decidida estas iniciativas.