Por Julissa Morel

SANTO DOMINGO ESTE. – El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó que el proceso de compras menores No. ASDE-DAF-CM-2025-0090, adjudicado a la empresa Leamval Services Group, SRL, para la adquisición de indumentarias militares destinadas a la Dirección de Seguridad Municipal, fue llevado a cabo de manera correcta, transparente y conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La institución aclaró que en la Orden de Compra No. ASDE-2025-00137, emitida el 17 de julio de 2025, se produjo un error humano de transcripción de precios en dos renglones, lo que generó confusión.

Los renglones afectados fueron:

•Botas negras tipo tenis, cuyo precio correcto es de RD$4,100.00 por unidad, aunque en la Orden apareció registrado como RD$300.00.

•Poloshirt negro liso (DRI-FIT-FM), cuyo precio correcto es de RD$300.00 por unidad, aunque en la Orden apareció registrado como RD$4,100.00.

El ASDE precisó que dicho error no afecta la adjudicación ni la ejecución del proceso, ya que los precios correctos se encuentran debidamente reflejados tanto en la cotización de la empresa como en el acto de adjudicación realizado por la institución.

Asimismo, reiteró que el contrato fue adjudicado a la oferta de menor precio, cumpliendo con los requisitos de calidad, entrega inmediata y existencia en almacén, tal como establece la normativa.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este mantiene una gestión de su compromiso con la transparencia, la correcta aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones. Garantizando la claridad en los procesos administrativos que lleva a cabo.