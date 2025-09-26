Fuente Externa

Santo Domingo Este, RD.-Ante el anuncio de la incidencia activa de una onda tropical y una vaguada que afectará varias provincias del país, el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPR) del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, encabezado por la vicealcaldesa Ángela Henríquez, se reunió para definir acciones preventivas, tras declararse alerta amarilla para el municipio.

Durante la reunión, realizada en el Salón de Gabinete del palacio municipal, junto a la presencia del secretario general, Marcos Jesús Colón y los principales responsables de los organismos de seguridad, emergencias y gestión de riesgos municipales, el comité puso en marcha el plan de monitoreo permanente en los sectores más vulnerables del municipio, así como la habilitación de brigadas para continuar con la limpieza de drenajes, cañadas y verificación de riesgos estructurales.

Asimismo, estarán en colaboración las brigadas del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Policía Ambiental, Defensa Civil y Obras Públicas para patrullaje y señalización de áreas críticas y se mantendrán en sesión permanente del Comité hasta que las condiciones meteorológicas se estabilicen.

La vicealcaldesa Henríquez manifestó que “es fundamental actuar con prevención y responsabilidad; nuestra prioridad es proteger a la población y fortalecer los mecanismos de respuesta ante posibles eventos climatológicos adversos”, puntualizó.

Mientras que, el director de la Defensa Civil de Santo Domingo Este, mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan José Campaña, informó que la reunión responde al llamado de alerta amarilla y recomendó adoptar medidas de mitigación. “Ya tenemos identificados los puntos vulnerables del municipio, así como los de posibles inundaciones urbanas, desprendimientos de árboles y zonas con alta exposición al viento para actuar oportunamente si es requerido”.

Los funcionarios hicieron un llamado conjunto a los munícipes de preservar la vida y mantenerse informados con los boletines oficiales, emitidos por los organismos correspondientes evitando las informaciones falsas.

La sesión contó con la presencia de la encargada de Gabinete, Madelaine Capellán; el director de Seguridad, Juan Ramón Aquino; el encargado de Operaciones, coronel Martín Suriel de los Santos; el intendente del Cuerpo de Bomberos, general Roberto Santos Méndez; el jefe de la Policía Ambiental, mayor Danny de los Santos; el director de Ornatos, Plazas y Parques, Alexander Sánchez; el director de Gestión Ambiental y Riesgos, Juan José Javier y el encargado de Gestión y Riesgos, Ángel Frómeta, Madelin Peña, encargada de prensa, entre otros.

Según el último boletín emitido por la dirección del centro de operaciones de emergencias (COE) informó que aumentan a 10 las provincias en alerta amarilla y a ocho en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas provocadas por la incidencia de una onda tropical con alto potencial ciclónico.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este exhorta los munícipes mantenerse informados a través de los canales oficiales, tomar precauciones necesarias en sus hogares y comunidad, y colaborar con las autoridades para proteger vidas.